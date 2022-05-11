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Бізнес на війні: окупанти відкрили в Україні свій магазин і торгують вкраденим з АТБ

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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11 травня, 08:56
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Якщо в Україні цукор коштує менше 27 грн за кг, то в російському супермаркеті — 43 грн
Окупанти продають не лише українські, але й білоруські товари
Окупанти продають не лише українські, але й білоруські товари / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Росіяни відкрили у тимчасово окупованому Мелітополі, що знаходиться у Запорізькій області, російський супермаркет "Міра". Місцеві жителі кажуть, що там продають товари вкрадені з українського АТБ.

Про це повідомляє РІА-Мелітополь.

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За інформацією видання, ймовірно, то вкрадені зі складів товари, що залишилися в Мелітополі. Однак ціни на них значно вище, ніж у підконтрольній частині Запорізької області, де, наприклад, за кілограм цукру просять 27 грн за кг проти 43 грн в Мелітополі.

Я відразу звернула увагу на, хай нечисленну, групу товарів згаданого ширвжитку. Товар, мабуть, залишився від АТБ – чомусь подумалося: краще б місцеві городяни-моророди винесли.

Продаються залишки, так званого, товару повсякденного попиту, і зокрема побутової хімії, які навіть стоять на тих самих полицях, змінилися лише цінники.

Там же стоять і пляшки з українським пивом, імпортними елітними спиртними напоями, нерозпродані АТБ через заборону торгівлі алкоголем, – розповідають покупці.

Зауважимо, окрім вкраденої української продукції, окупанти продають і товари з Білорусі.

Окупанти змушують працювати за їхніми правилами

На захоплених територіях Сходу та Півдня України РФ поступово встановлює окупаційний режим, свої правила ведення бізнесу, шантажує українських підприємців, виставляючи їм жорсткі умови.

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Особливу увагу приділяють таким питанням:

  • терміновому впровадженню системи обов’язкового платного ліцензування українських приватних підприємців для торгівлі з суб’єктами РФ. Це на думку загарбників дозволить окупаційному режиму взяти під контроль фінансові потоки на захоплених українських територіях;
  • у майбутньому повністю переорієнтувати місцевий бізнес на російський ринок.

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