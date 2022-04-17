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"Укрзализныця" обнародовала список эвакуационных поездов на 17 апреля

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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17 апреля, 02:30
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Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом
Украинцев эвакуируют в безопасные места. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцев эвакуируют в безопасные места. Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 17 апреля. Сегодня отправятся 7 поездов.

Соответствующая информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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Как будут курсировать эвакуационные поезда?

  • 22:30 – 179/180 Днепр – Киев-Пасс.
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
  • 23:30 – 233/234 Чоп – Днепр
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пасс. – Ивано-Франковск
  • 06:00 – 201/209 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.

Из Славянска и Краматорска возобновили движение эвакуационных поездов

Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара по путепроводу в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге. Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.

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