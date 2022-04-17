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"Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних поїздів на 17 квітня

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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17 квітня, 02:30
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Сайт "Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом
Українців евакуюють у безпечні місця. Фото: колаж "Сьогодні"
Українців евакуюють у безпечні місця. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 17 квітня. Сьогодні вирушать 7 потягів.

Відповідна інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

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Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

  • 22:30 – 179/180 Дніпро – Київ-Пас.
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
  • 23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро
  • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
  • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
  • 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
  • 06:00 – 201/209 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

Зі Слов'янська та Краматорська відновили рух евакуаційних потягів

Відновлено рух трьох евакуаційних потягів, які були заблоковані через російський авіаудар по шляхопроводу у районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці. Потяги вже перебувають на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і прямують за певним маршрутом.

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