Горячая вода и отопление в Украине подорожают на треть – прогноз Кабмина

Подорожание коммуналки перестанет быть настолько стремительным уже в следующем году, считают в правительстве

Отопление и горячая вода для украинцев подорожают на треть до конца 2021 года. Об этом свидетельствуют расчеты правительства по социально-экономическому развитию Украины до 2024 года. С 2022 года повышение тарифов замедлится, считают в Кабмине.

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Прогнозируется, что рост тарифов на горячую воду и отопление в ближайшие годы будет таким:

на 33% (+/- 3 п.п.) в 2021 году;

на 6% (+/- 3 п.п.) в 2022 году;

на 5% (+/- 3 п.п.) в 2023 году;

на 5% (+/- 3 п.п.) в 2024 году.

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Кроме того, Кабмин ожидает роста тарифов на холодное водоснабжение и водоотвод:

на 20% (+/- 5 п.п.) в 2021 году;

на 11% (+/- 5 п.п.) в 2022 году;

на 5%(+/- 5 п.п.) в 2023 году;

на 5% (+/- 5 п.п.) в 2024 году.

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Напомним, задолженность украинцев за коммунальные услуги уже превышает 80 млрд гривен. При этом к весне 2021 года люди стали лучше платить за коммуналку. Вот только объема долгов в целом это, увы, не уменьшило.