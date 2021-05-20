Оплата комуслуг улучшилась – люди боятся блокирования банковских счетов за долги

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украинцы стали лучше платить за коммунальные услуги, но их долги продолжают расти. Тем временем Минюст и Нацбанк разрешили банкам блокировать счета должников по коммуналке и автоматически списывать с них недоимку по решению суда.

Реклама

Сайт "Сегодня" разобрался, поможет ли такая мера ликвидировать задолженность, которая уже превысила 79 млрд грн.

Читайте также:Правила выдачи субсидий снова переписали – кому станет проще получить помощь

Откуда берутся долги

Как видно из подсчетов Госслужбы статистики, в марте нынешнего года в среднем по Украине было оплачено почти 118% сумм, выставленных в счетах за коммунальные услуги. Год назад переплата была всего 4%, а не 18%. То есть, во многих регионах население погашало ранее накопленные долги. И часть их погасило. Если за январь-февраль 2021 года долги выросли на 8,5 млрд грн по сравнению с декабрем 2020 года, достигнув 82,1 млрд грн, то в марте уменьшились до 79,3 млрд грн (-2,8 млрд грн).

В ноябре 2020 года население оплатило 52% сумм, или 11,6 млрд грн, в декабре – 72,5% или 20,3 млрд грн, в январе 2021 года – 78%, или 23,9 млрд грн, в феврале – 91%, или 24,9 млрд грн. В деньгах это намного больше, чем в 2019 году. Например, в январе 2020 года службы ЖКХ выставили счетов на 23,4 млрд грн (оплачено 19,5 млрд грн), в январе 2021 года – на 30,8 млрд грн (оплачено 23,9 млрд грн или на 4,4 млрд грн больше).

За отопление платят летом

Реклама

Тенденции предыдущих лет показывают: в течение года сумма долгов то накапливается, то снижается. Начиная с апреля и заканчивая сентябрем, уровень оплат вырастал в 1,5-2 раза по сравнению с суммами в счетах за этот период. То есть, домохозяйства, не получающие субсидию, за полгода, до нового отопсезона, постепенно рассчитывались с долгами, прежде всего за отопление.

Из года в год самые большие недоплаты приходятся на три месяца – ноябрь, декабрь и январь. Максимума они достигают в январе или в феврале, в зависимости от того, насколько холодной была зима, а к новому отопсезону постепенно уменьшаются. В прошлом году минимум долга – 55,3 млрд грн – пришелся на август. С сентября начался его рост (55,4 млрд грн), в декабре было уже 73,6 млрд. Можно ожидать, что и в этом году за весну и лето долги уменьшатся примерно до 70 млрд грн. Но все равно это намного больше, чем было в августе 2020 года (55,3 млрд грн).

Лучшие и худшие

Госслужба статистики подсчитала, что самый высокий уровень оплаты – за газ, электроэнергию и отопление. По газу украинцы в марте рассчитались на 159,4% (в итоге долги за I квартал уменьшились с 34,4 до 30,2 млрд грн), по электроэнергии – на 102,7% (-200 млн грн долга, с 8 до 7,8 млрд грн), по отоплению и горячей воде – на 100%.

Реклама

Как видно из инфографики, лучше всего платят за "воду, газ, свет" и другие услуги в Ивано-Франковской, Черновицкой и Полтавской областях: здесь переплата по выставленным счетам составляет 50% и более. То есть, активно погашаются долги предыдущих периодов. Хуже всего с оплатой – в Херсонской, Донецкой и Луганской областях – здесь не только плохо рассчитываются за прошлые долги, но и накапливают новые. Но даже у худших уровень текущих расчетов составляет 91-97%, это намного выше, чем в марте 2020 года.

А вот по остальным видам услуг текущие счета были оплачены не полностью, очевидно, что и недоимка по ним увеличилась. За холодную воду население задолжало на конец I квартала 6,1 млрд грн, за содержание многоквартирных домов – 5,4 млрд грн, за вывоз мусора – 1,1 млрд грн.

Эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук разъяснил, почему комуслуги оплачивают неодинаково.

"Население в первую очередь оплачивает те услуги, которых проще всего лишиться при наличии задолженности: это электроэнергия и газ в частном секторе, где он используется для отопления домов, – говорит Андрей Никончук. – А вот все остальное оплачивается по возможности. Особенно, если семья не получает субсидию, которую могут отобрать за неуплату". Но так как у нас субсидию получает одно домохозяйство из четырех, то долги постепенно копятся.

Что будет с долгами дальше

Но ситуация с "выбиванием" долгов может измениться уже в ближайшие месяцы. Причем мнения экспертов диаметрально расходятся.

По мнению экономиста Александра Охрименко (Украинский аналитический центр), долги за комуслуги резко уменьшатся, потому что коммунальные службы получили право блокирования через суд банковских счетов должников, в том числе и бизнес-счетов частных предпринимателей, и списания с них суммы задолженности в бесспорном порядке. Как разъяснил нам Александр Охрименко, в большинстве случаев будет достаточно превентивной меры: как только банковские карточки окажутся заблокированными, должник сам придет "сдаваться".

"Все счета любого человека можно определить по его идентификационному коду и заблокировать в течение нескольких минут, так как Нацбанк разрешил банкам по решению суда делать это в автоматическом режиме, – говорит Александр Охрименко. – Это очень жесткая мера, ведь среди крупных должников за коммуналку – немало состоятельных людей, которые держат деньги в основном на карточках. Если коммунальные службы будут активно ее применять, то долги можно быстро уменьшить оценочно на 30 млрд грн и более".

Реклама

Но есть, по словам эксперта, "безнадежные" долги, которые коммунальщикам придется списать на собственные убытки. Их около 20% (15-16 млрд грн) – это долги с истекшим сроком исковой давности, а также долги умерших, которые проживали в не приватизированных квартирах.

А вот зампред комитета ВР по вопросам ЖКУ Алексей Кучеренко, наоборот, ожидает резкого роста долгов в этом году. Прежде всего за счет малоимущего населения, которому по разным причинам не положена субсидия. А также за счет безработных должников и асоциальных элементов, у которых нет банковских счетов.

"Кабмин не стал продлевать механизм ПСО (возложение специальных обязанностей) для теплокоммунэнерго, то есть, теперь ТКЭ будут покупать газ "на рынке". Пока "немонополист" "Нафтогаз" предложил свои контракты и свою годовую цену – 8300 грн за тыс. куб. м без распределения. Что ожидает потребителей – точно ничего хорошего. По предварительным оценкам тарифы на тепло должны вырасти в 1,7-1,8 раза", – резюмировал Алексей Кучеренко.

В итоге, по его оценкам, долги за комуслуги к концу года также увеличатся примерно в 1,5 раза, превысив 100 млрд грн.

Тарифам на коммуналку обещают рост, а вот оформить субсидию становится все труднее. Подробнее смотрите в сюжете.