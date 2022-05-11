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Переворот на черном рынке: сколько стоит доллар во время войны

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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11 мая, 10:51
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Рассказываем, за сколько торгуют долларом спекулянты на черном рынке
Доллар на черном рынке нарушает все правила
Доллар на черном рынке нарушает все правила / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Среднее значение доллара на черном рынке держится уже несколько дней. То есть курс валют у спекулянтов можно назвать достаточно стабильным.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Курс Украина".

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11 мая по состоянию на 9 часов утра средний курс продажи на черном рынке составляет 33,82 грн, а покупки – 33,56 грн.

Среди предложений этого дня самый низкий курс – 33,65 грн за доллар, а самый высокий – 34 грн.

Заметим, что официальный курс составляет 29,25 грн, при этом НБУ запретил продавать доллар дороже 32,18 грн.

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Что будет с валютой дальше?

Как рассказал "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, существенных валютных колебаний не ожидается, даже несмотря на то, что продолжается война.

Спрос на валюту не может расти физически, потому что бизнес не развивается, а денег у людей больше не становится, чтобы делать накопления. Кроме того, многие жертвуют гривневые сбережения участникам военных действий вместо покупки долларов и евро, как делали ранее, — сказал Орыщак.

Напомним, в конце апреля аналитики зафиксировали индекс американского доллара на уровне 103,93. Это рекордный показатель за последние 20 лет, то есть с 2002 года.

Раньше мы рассказывали, зачем Национальный банк Украины заморозил курс доллара на уровне 29,25 грн.

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