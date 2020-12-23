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Украина упростила белорусам въезд и оформление вида на жительство

23 декабря, 14:58

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киев ждет прежде всего предпринимателей и специалистов по информационным технологиям и инновациям

Кабинет министров упростил порядок оформления вида на жительство в Украине гражданам Республики Беларусь.

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Об этом нардеп Алексей Гончаренко сообщает в своем Telelegram-канале.

По его мнению, это очень важное и нужное решение, которое межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" требовало с самого начала протестов в Беларуси.

Гончаренко рассказал, что украинское правительство упростило порядок оформления вида на жительство гражданам Республики Беларусь, которые являются предпринимателями, высококвалифицированными специалистами, в том числе специалистами в области информационных технологий и инноваций.

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А премьер Денис Шмыгаль сообщил, что граждане Беларуси одновременно с разрешением на иммиграцию смогут подавать обращения насчет вида на жительство. Рассмотрение и получение таких удостоверений будет осуществляться в сокращенный срок – за три рабочих дня.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в сентябре-2020 более полсотни сотрудников минского офиса американской компании PandaDoc бежали из Беларуси в Украину, здесь будет открыт офис IT-компании.

А в начале октября президент Владимир Зеленский подписал указ с рядом льгот для программистов из Беларуси, которые решат переехать в Украину и работать на территории нашей страны.

Также напомним, что Министерство иностранных дел заявило, что Украина всегда будет приветствовать людей, которые хотят реализовать себя в нашем государстве .

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Больше о том, какие последствия белорусского кризиса для Украины, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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миграция Беларусь Алексей Гончаренко айтишники вид на жительство IT-сектор Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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