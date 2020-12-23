Украина упростила белорусам въезд и оформление вида на жительство

Кабинет министров упростил порядок оформления вида на жительство в Украине гражданам Республики Беларусь.
Об этом нардеп Алексей Гончаренко сообщает в своем Telelegram-канале.
По его мнению, это очень важное и нужное решение, которое межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" требовало с самого начала протестов в Беларуси.
Гончаренко рассказал, что украинское правительство упростило порядок оформления вида на жительство гражданам Республики Беларусь, которые являются предпринимателями, высококвалифицированными специалистами, в том числе специалистами в области информационных технологий и инноваций.
А премьер Денис Шмыгаль сообщил, что граждане Беларуси одновременно с разрешением на иммиграцию смогут подавать обращения насчет вида на жительство. Рассмотрение и получение таких удостоверений будет осуществляться в сокращенный срок – за три рабочих дня.
Ранее сайт "Сегодня" писал, что в сентябре-2020 более полсотни сотрудников минского офиса американской компании PandaDoc бежали из Беларуси в Украину, здесь будет открыт офис IT-компании.
А в начале октября президент Владимир Зеленский подписал указ с рядом льгот для программистов из Беларуси, которые решат переехать в Украину и работать на территории нашей страны.
Также напомним, что Министерство иностранных дел заявило, что Украина всегда будет приветствовать людей, которые хотят реализовать себя в нашем государстве .
Больше о том, какие последствия белорусского кризиса для Украины, смотрите в сюжете:
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