Десятки программистов американской IT-компании бежали из Беларуси: почему осели в Украине

Более полусотни сотрудников минского офиса американской компании PandaDoc бежали из Беларуси в Украину, здесь будет открыт офис IT-компании.

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Об этом сооснователь PandaDoc Никита Микадо рассказал в интервью порталу программистов dou.ua.

"Мы открываем компанию в Украине, активно ищем сотрудников. Из Минска переехали уже около 60 человек в Киев, Одессу и во Львов", — сказал он.

По словам Никиты, у Украины есть несколько плюсов. Первое — это местный рынок талантов. Второе — то, что все говорят на русском языке, поэтому приехавшим из Беларуси немножко проще. Есть вопросы с миграционным законодательством, но правительство активно включилось в то, чтобы их решать. И четвертое — налоговые условия в Украине очень выгодные, еще более выгодные, чем в Беларуси.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что иностранным айтишникам стало проще переехать в Украину.

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Напомним, на фоне масштабных протестов в Беларуси в зоне риска оказалась одна из наиболее прогрессивных сфер бизнеса страны – IT-сектор, который обеспечивал до 10% ВВП страны. Но вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что Украина готова создать все условия для работы белорусских программистов в нашей стране.

Компанию PandaDoc основали в 2011 году в США два выходца из Беларуси, Никита Микадо и Сергей Борисюк. Она занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации документооборота, в том числе сервисов со встроенными электронными подписями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско.

Напомним, что IT-сфера приносит Украине до 4% ВВП:

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