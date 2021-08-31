С доплатой повезет не всем. Кому в Украине уже осенью увеличат пенсию

Очередной индексации выплат для населения осенью ждать не стоит, следующая – аж в декабре

Осенью в Украине повысят пенсии некоторым украинцам. Коллаж "Сегодня" / Фото: УНИАН, Сегодня

В Украине с 1 октября 2021 года для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установят минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн. Они будут получать дополнительные выплаты в размере 400 грн.

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Уже осенью не будут проводить повторную индексацию выплат для населения, сообщила ранее министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления в Верховной Раде.

Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастит минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;

для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

Кто в Украине может выйти на пенсию досрочно

женщины, родившие пять и более детей и которые воспитали их до шестилетнего возраста;

матери детей с инвалидностью с рождения;

люди в связи с особым состоянием здоровья (больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики, инвалиды по зрению I группы – слепые и инвалиды с детства I группы);

люди, которые были участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС или являются потерпевшими от Чернобыльской катастрофы;

люди, работавшие на Чернобыльской атомной электростанции в момент снятия ее из эксплуатации;

отдельные категории лиц из числа участников антитеррористической операции.

Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше).

Напомним, украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: