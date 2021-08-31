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З доплатою пощастить не всім. Кому в Україні вже восени збільшать пенсію

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
31 серпня, 06:00
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Чергової індексації виплат для населення восени чекати не варто, наступна – аж у грудні
Восени в Україні підвищать пенсії деяким українцям. Колаж "Сьогодні"
Восени в Україні підвищать пенсії деяким українцям. Колаж "Сьогодні" / Фото: уніан, Сьогодні

В Україні з 1 жовтня 2021 роки для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років встановлять мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони будуть отримувати додаткові виплати в розмірі 400 грн.

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Вже восени не проводитимуть повторну індексацію виплат для населення, повідомила раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна під час виступу у Верховній Раді.

Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

  • для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок виростить мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн.
  • для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

Хто в Україні може вийти на пенсію достроково

  • жінки, які народили п'ятеро і більше дітей та які виховали їх до шестирічного віку;
  • матері дітей з інвалідністю з народження;
  • люди у зв'язку з особливим станом здоров'я (хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики, інваліди по зору I групи – сліпі та інваліди з дитинства I групи);
  • люди, які були учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або є потерпілими від Чорнобильської катастрофи;
  • люди, які працювали на Чорнобильській атомній електростанції в момент зняття її з експлуатації;
  • окремі категорії осіб з числа учасників антитерористичної операції.

Пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року. Пенсію за віком будуть нараховувати жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше).

Нагадаємо, українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік:

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