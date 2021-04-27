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Угроза миновала: дефицит автогаза и дизеля в Украине отменяется

27 апреля, 10:08

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Эксперты рассказали о договоренностях украинских покупателей нефтепродуктов с белорусскими поставщиками

В Украине исчезает один из рисков, угрожавших стабильности топливного рынка – речь идет о дефиците дизеля и автогаза. Белорусские поставщики пообещали продать Украине столько горючего, сколько будет нужно, даже сверх контрактов. Об этом говорится в статье "Сегодня".

"Риски дефицита нефтепродуктов, которые еще неделю казались очень большими, к концу месяца выглядят намного меньшими. Топливо есть, поставки стабильны... А вот риск роста цен в рознице остается, так как за апрель из-за их повышения в опте на 4-6% накопился потенциал для подорожания. Он составляет до 1 гривни на литре", – рассказал замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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Сейчас автогаз в опте уже дешевеет. Если неделю назад средняя цена в опте была 24 840 грн/т, то вчера уже 23 600. По словам аналитика рынка сжиженного газа Артема Куюна, стоимость газа снижается под давлением избытка ресурса на украинской границе, из-за чего стали еще привлекательнее поставки из Польши, Литвы, Румынии и других западных стран. Трейдеры отмечают, что сегодня существует обилие предложений по поставке газа через западную границу по приемлемой цене.

Напомним, недавно в отдельных сетях АЗС в Украине были перебои с продажей бензина в розницу.

С начала года бензин и ДТ подорожали на 15%, сжиженный газ на – 25%. Что думают об этом водители – смотрите в сюжете.

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газ поставки топливо дизель дефицит АЗС сжиженный газ автогаз дизельное топливо

Источник: Сегодня

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