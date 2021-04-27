Загроза минула: дефіцит автогазу і дизеля в Україні відміняється

В Україні зникає один з ризиків, які загрожували стабільності ринку паливьного – йдеться про дефіцит дизеля і автогазу. Білоруські постачальники пообіцяли продати Україні стільки пального, скільки буде потрібно, навіть понад контрактів. Про це йдеться в статті "Сьогодні".

"Ризики дефіциту нафтопродуктів, які ще тиждень тому здавалися дуже великими, до кінця місяця виглядають набагато меншими. Пальне є, постачання стабільні... А ось ризик зростання цін в роздробі залишається, бо за квітень через їхнє підвищення в опті на 4-6% накопичився потенціал для подорожчання. Він становить до 1 гривні на літрі", – розповів заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

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Наразі автогаз в опті вже дешевшає. Якщо тиждень тому середня ціна в опті була 24 840 грн/т, то вчора вже 23 600. За словами аналітика ринку скрапленого газу Артема Куюна, вартість газу знижується під тиском надлишку ресурсу на українському кордоні, через що стали ще привабливішими постачання з Польщі, Литви, Румунії та інших західних країн. Трейдери відзначають, що сьогодні існує велика кількість пропозицій з постачання газу через західний кордон за прийнятною ціною.

Нагадаємо, нещодавно в окремих мережах АЗС в Україні були перебої з продажем бензину в роздріб.

З початку року бензин і ДП подорожчали на 15%, скраплений газ на – 25%. Що думають про це водії – дивіться в сюжеті.

Відео: Сьогодні

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