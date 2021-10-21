Новый Запорожец может появиться в Украине: что известно о ЗАЗ Одесса

В сети появилась информация, что ЗАЗ в 2022 году начнет производство кроссовера на базе китайского бренда FAW. Итак, что пишут об этом авто

FAW Bestune T77 или ЗАЗ Одесса? / Фото: Коллаж: Сегодня

Сразу предупреждаем – подтверждения этой информации в ЗАЗ нам получить пока не удалось.

Что есть в открытых источниках. Разбираемся.

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Что известно – тезисно

Якобы, модель должна поступить на рынок в конце 2022 года. Название – ЗАЗ Одесса. Сделана она будет на базе китайского кроссовера FAW Bestune T77 (также называют FAW X60), который был презентован три года назад.

Цена анонсируется на уровне 550-700 тысяч гривен. В эквиваленте, это от 18 до 23 тысяч евро, что не так уж и мало для потенциальной украинско-китайской новинки.

Внешний вид

На данный момент в сети гуляют фотографии китайского Bestune T77, на который наложили логотип ЗАЗ и украинский номер.

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Характеристики авто

FAW Besturn T77 оснащен 1.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 160 л.с. Доступна 6-ступенчатая механическая КПП или 7-ступенчатый робот.

Новый ЗАЗ Одесса, якобы, будет неплохо оснащен. В Китае FAW Besturn T77 комплектуют виртуальной панелью приборов, мультимедиа с сенсорным дисплеем, климат-контролем, круиз-контролем, камерой заднего вида, спортивными сиденьями.

Габариты авто заявлены следующие:

Длина – 4525 мм

Ширина – 1845 мм

Высота – 1615 мм

Колесная база – 2700 мм

Объем багажника – 342 л

Правда или фейк?

На момент публикации новости нам не удалось связаться с компаниями ЗАЗ или УкрАвто для подтверждения информации про авто ЗАЗ Одесса.

Изначально информация появилась на канале российского блогера в YouTube 18 октября. Затем ее подхватили сайты. Мы следим за ситуацией.