Життя за кордоном: скільки коштує оренда квартир в Естонії

Розповідаємо, які варіанти оренди квартир пропонують в Естонії та скільки вони коштують

Вартість оренди житла в Естонії майже така ж, як і в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Узбережжя Балтійського моря, комфортний клімат, спокійне та мирне життя приваблюють українців, які все частіше обирають саме цю країну для подальшого проживання.

"Сьогодні" розповість вам, скільки коштує оренда квартири на місяць в Естонії. Особливо актуально це буде для тих, хто не привʼязаний до місця роботи і зараз заходиться у пошуках безпечного місця.

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Загалом, промоніторивши актуальні пропозиції в Естонії, а саме в її столиці Талліні та приближніх містах, можемо зробити висновок, що ціни в основному такі як і в Україні, навіть дещо нижчі.

Так, в основному вартість оренди квартир (однокімнатних, двокімнатних чи трикімнатних) коливається в межах 200-750 євро (7,3-27,6 тис. грн) Розглянемо конкретніше деякі пропозиції. За ціною 200 євро, за даними kinnisvara-maakler, пропонують таке житло, з такими ремонтами:

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Зауважимо, що умови оренди стандартні: 200 євро помісяцева оплата, 200 євро депозит і плата за договір теж в межах 200 євро. Останні дві плати будуть одноразовими. Депозит, як відомо, якщо все добре при виселенні, повертають або зараховують, як останній місяць.

Комунальні послуги, як зазначають власники квартир, вартують в середньому 70-100 євро (2,5-3,6 тис. грн).

За ціною 450-500 євро (16,5-18,4 тис. грн) пропонують такі варіанти:

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Частина будинку з 3 кімнатами, загальною площею 100 кв. м.

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Квартира з високою стелею з 3 кімнатами, парковкою, недалеко від центру міста загальною площею 80 кв. м.

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Однокімнатна квартира в центрі міста загальною площею 45 кв. м. Розташоване житло на 5 поверсі з 8 загалом.

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Натомість за ціною 700 євро або 27,6 тис. грн нам трапився такий варіант:

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Це дім, розташований в 6 хвилинах від центру міста та 50 метрів від моря. Загальна його площа — 63,3 кв. м. Дім містить дві кімнати, а також терасу.

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велику кількість знищених будинків;

міграційні процеси;

зростання вартості будівельних матеріалів;

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