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Тарифи на електроенергію: які платіжки отримають українці у лютому

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 лютого, 12:24
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Розповідаємо, як для українців зміняться тарифи за електроенергію і чому
Скільки платитимемо за світло у лютому
Скільки платитимемо за світло у лютому / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 1 лютого тарифи на різні комунальні послуги для українців практично не зміняться, незважаючи на подорожчання всіх видів енергоносіїв в усьому світі.

"Сьогодні" розібралися, скільки цього місяця доведеться платити за електроенергію і готові розповісти вам.

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На щастя, Кабінет Міністрів установив тарифи на електроенергію, які діятимуть до 30 квітня 2022 року, а значить – у лютому ніяк не зміняться:

  • для домогосподарств, що споживають до 250 кВт-год на місяць – 1,44 грн/кВт-година;
  • для домогосподарств, що споживають понад 250 кВт-год на місяць – 1,68/кВт-година.

Раніше ми писали, що експерти очікують на підвищення тарифів за світло після закінчення опалювального сезону.

Що буде із тарифами на газ?

Тарифи на блакитне паливо залишилися практично такими ж, як і в січні, а один із постачальників навіть знизив ціну.

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Компанія "ЕРУ Людям" пропонує ціну 7,70 грн/куб. м . в рамках річної пропозиції, інші постачальники поставили такі цінники:

  • "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) – 7,79 грн/куб. м.;
  • Neogas – 7,80 грн. за куб. м;
  • "Трейд КП Луцькводоканал" – 7,88 грн/куб. м;
  • "Черкасигаз Збут" та "Уманьгаз Збут" – 7,89 грн/куб. м;
  • Паливенерго – 7,90 грн. за куб. м;
  • Енергогарантія – 7,95 грн/куб. м.

У державного "Нафтогазу" річна пропозиція не змінилася і становить 7,96 грн/куб.

"Сьогодні" також писали, як отримати знижку на оплату комуналки і розповідали, як "Газпром" погіршує ситуацію із газовою кризою.

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