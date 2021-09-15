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Тренд на зниження скоро закінчиться. Що відбувається з доларом на міжбанку

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
15 вересня, 14:55
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Деякі клієнти чекають поки курс знизиться, проте, долар може незабаром подорожчати
Долар знову значно змінився в ціні
Долар знову значно змінився в ціні / Фото: Getty Images

Курс долара на міжбанку в середу, 8 вересня, після зниження за офіційним курсом, також впав – до 26,4-26,66.

Як кажуть аналітики "Мінфіну", тренд по просідання котирувань долара може закінчитися досить скоро.

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Як курс долара змінювався на міжбанку за останній місяць, дані: Мінфін

"З іншого боку – чисто українська ментальна "жаба", що "можна було б купити і дешевше" спрацьовує і частина клієнтів знову починає чекати нового "дна" за курсом", – кажуть аналітики.

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Разом з доларом падає і євро – на 4 копійки в порівнянні з вівторком 15 вересня – до 31,51/31,52.

Прогноз експертів

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак прогнозує, що з 13 по 18 вересня середня курс продажу готівкового долара коливатиметься в рамках 26,6-27 грн.

Як розповів сайту "Сьогодні" експерт, подорожчання бареля нафти вище 76 доларів виявиться сильним сигналом на підвищення інфляційного тиску в світі і відкриє шлях для ослаблення гривні.

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Що відбувалося з курсом долара:

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

До слова, згідно з "Індексу бігмака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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