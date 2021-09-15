Тренд на снижение скоро закончится. Что происходит с долларом на межбанке

Некоторые клиенты ждут пока курс снизится, однако, доллар может вскоре подорожать

Доллар снова значительно изменился в цене / Фото: Getty Images

Курс доллара на межбанке в среду, 8 сентября, после снижения по официальному курсу, также упал – до 26,4-26,66.

Как говорят аналитики "Минфина", тренд по проседанию котировок доллара может закончиться достаточно скоро.

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Как курс доллара менялся на межбанке за последний месяц, данные: Минфин

"С другой стороны — чисто украинская ментальная "жаба", что "можно было бы купить и дешевле" срабатывает и часть клиентов опять начинает ждать нового "дна" по курсу", – говорят аналитики.

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Вместе с долларом падает и евро – на 4 копейки по сравнению со вторником 15 сентября – до 31,51/31,52.

Прогноз экспертов

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак прогнозирует, что с 13 по 18 сентября средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,6-27 грн.

Как рассказал сайту "Сегодня" эксперт, удорожание барреля нефти выше 76 долларов окажется сильным сигналом на повышение инфляционного давления в мире и откроет путь для ослабления гривни.

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Что происходило с курсом доллара:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

К слову, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.