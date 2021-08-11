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Не вистачає навіть на їжу: українці масово проїдають свої заощадження

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
11 серпня, 21:30
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Зростання реальної заробітної плати не покриває споживчі потреби, каже голова Ради НБУ
Українці почали активно витрачати свої заощадження. Колаж: "Сьогодні"
Українці почали активно витрачати свої заощадження. Колаж: "Сьогодні"

Українцям не вистачає зароблених грошей на споживчі потреби, тому населення активно витрачає заощаджені кошти.

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Про це в Facebook розповів голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

За його словами, скорочення в першому кварталі поточного року власних заощаджень населення склало 60 млрд грн. Споживчі витрати населення зростають, проте в їх структурі домінують товари і послуги першої необхідності (продукти харчування, комунальні послуги).

"Про витрачання заощаджень на цілі споживання також свідчить постійно позитивне сальдо продажу іноземної валюти населенням, з початку року вже досягло 1,5 млрд доларів. Інший компонент внутрішнього попиту – інвестиції – скорочуються вже декілька років поспіль. У 2021 році їх динаміка триває з темпом падіння близько -10% до попереднього року", – додав Данилишин.

Середня зарплата в Україні підвищилася

У червні 2021 року в Україні середня зарплата підвищилася до 14 313 грн (в порівнянні з 13 499 в травні).

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Де були найвищі середні зарплати:

  1. Київ – 20: 455 грн.
  2. Донецька область – 14 988 грн.
  3. Київська область – 14 679 грн.
  4. Миколаївська область – 14 044.
  5. Запорізька область – 13 895 грн.

Українці масово перейшли на зарплати "в конверті"

Людей, які працюють неофіційно – чи не третина країни. Це дані Міністерства економіки. Насправді цифра може досягати і 40%. За цими показниками – Україна, на жаль, лідер в Європі. Загалом працює майже 16 млн осіб. Тих, хто влаштований без трудової – понад три мільйони.

Уже місяць, як держава взялася за перевірки на підприємствах. За одного нелегального працівника – роботодавець заплатить 60 000 гривен штрафу, за повторне порушення – 180 000.

Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижча, ніж у Польщі та Словаччині.

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