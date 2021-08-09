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Дві третини українців поскаржилися на бідність: про яку зарплату мріють

9 серпня 2021 14:41

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

З опитаних 78,3% українців вважають, що їм не вистачає тих доходів, які вони отримують

Українці скаржаться на рівень життя. Колаж: "Сьогодні"

Українці скаржаться на рівень життя. Колаж: "Сьогодні"

Велика частина українців відносить себе до категорії бідних громадян, тільки 1% опитаних відносить себе до середнього класу, вважаючи себе досить забезпеченими.

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За результатами опитування, оприлюдненими Державною службою статистики України, бідними вважають себе 67,1% українців.

У більшості опитаних за останній рік матеріальне становище залишилося без змін (42,3%), у решти ситуація склалася таким чином:

  • покращилось – 2%;
  • швидше покращилось – 4,2%;
  • скоріше погіршилось – 29,5%;
  • погіршилось – 22%.

А ось вірять в те, що матеріальне становище в найближчий рік покращиться – тільки 7,9%. Решта ж думають, що ситуація з фінансами може скластися таким чином:

  • залишиться без змін – 47,6%;
  • погіршиться – 43%;
  • не змогли відповісти – 1,5%.

Водночас 78,3% опитаних українців вважають, що їм не вистачає тих доходів, які вони отримують.

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У решти ситуація склалася таким чином:

  • доходу вистачає просто на життя у 16,8% респондентів;
  • комфортно зі своїм рівнем доходу можуть жити 3,5%;
  • купувати собі все, що захочуть можуть собі 7,7% респондентів.

Скільки хочуть отримувати українці

Як сказали 70,7% опитаних, для того, щоб вважати себе середнім класом, досить суми в 22 тис. грн. А ось 47% українців вважають, що сума більше 10 тис. грн не дасть їм себе вважати бідними.

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Середня зарплата в Україні підвищилася

У червні 2021 року в Україні середня зарплата підвищиласядо 14 313 грн (в порівнянні з 13 499 в травні).

Де були найвищі середні зарплати:

  1. Київ – 20 455 грн.
  2. Донецька область – 14 988 грн.
  3. Київська область – 14 679 грн.
  4. Миколаївська область – 14 044.
  5. Запорізька область – 13 895 грн.

Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижча, ніж у Польщі та Словаччині.

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А журналісти "Сьогодні" раніше розбиралися, які є сезонні роботи і скільки там можна заробити:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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