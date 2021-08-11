Не хватает даже на еду: украинцы массово проедают свои сбережения

Украинцам не хватает заработанных денег на потребительские нужды, поэтому население активно тратит сбереженные средства.
Об этом в Facebook рассказал председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
По его словам, сокращение в первом квартале текущего года собственных сбережений населения составило 60 млрд грн. Потребительские расходы населения растут, однако в их структуре доминируют товары и услуги первой необходимости (продукты питания, коммунальные услуги).
"О расходовании сбережений на цели потребления также свидетельствует постоянно положительное сальдо продажи иностранной валюты населением, с начала года уже достигло 1,5 млрд долларов. Другой компонент внутреннего спроса – инвестиции – сокращаются уже несколько лет подряд. В 2021 году их динамика продолжается с темпом падения около -10% к предыдущему году", – добавил Данилишин.
Средняя зарплата в Украине повысилась
В июне 2021 года в Украине средняя зарплата повысилась до 14 313 грн (по сравнению с 13 499 в мае).
Где были самые высокие средние зарплаты:
- Киев – 20 455 грн.
- Донецкая область – 14 988 грн.
- Киевская область – 14 679 грн.
- Николаевская область – 14 044.
- Запорожская область – 13 895 грн.
Украинцы массово перешли на зарплаты "в конверте"
Людей, которые работают неофициально – едва ли не треть страны. Это данные Министерства экономики. На самом деле цифра может достигать и 40%. По этим показателям – Украина, к сожалению, лидер в Европе. Всего работает почти 16 млн человек. Тех, кто устроен без трудовой – более трех миллионов.
Уже месяц, как государство взялось за проверки на предприятиях. За одного нелегального работника – работодатель заплатит 60 000 гривен штрафа, за повторное нарушение – 180 000.
Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.