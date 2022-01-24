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Долар різко розвернувся: що відбувається з курсом валют 24 січня

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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24 січня, 08:43
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 24 січня
Нацбанк розрахував новий курс валют
Нацбанк розрахував новий курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 24 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 28,31 грн;
  • 1 євро – 32,10 грн;
  • 1 злотий – 7,08 грн;
  • 10 російських рублів – 3,70 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем долар подешевшав на одну копійку, євро теж на одну. Курс злотого зменшився на 2 копійки, а курс рубля не змінився.

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Що було з курсом валют на міжбанку?

У пʼятницю, 21 січня, торги американської валюти стартували зі значень 28,31/28,33 грн, а до їх закриття долар подорожчав у купівлі та продажу до 28,21/28,23 грн.

Натомість єдина європейська валюта впала до 32,02/32,04 грн.

Що було з курсом за тиждень

Минулого тижня долар дійшов до 28,54 грн/долар у готівковому продажу. Востаннє долар коштував так дорого 14 місяців тому, у листопаді 2020 року. Але з середи розпочався плавний відкат – на п'ять копійок, потім ще на п'ять. До п'ятниці курс стабілізувався на 28,44 грн/долар.

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Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 28,30 грн (на 35 коп. дорожче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – також 28,30 грн (на 30 коп. дорожче, ніж тиждень тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається у пунктах обміну та банках, що працюють на придбання валюти.

Заявлений низький курс продажу зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 28,40 грн/долар, але при цьому курс купівлі не вищий 28,20.

Як каже керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, курс гривні утримується поблизу позначки 28,32 гривні за долар після того, як Національний банк України підвищив облікову ставку з 9% до 10%, а також посилив вимоги щодо резервування на 2%.

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Також, як розповів раніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці 2022 року будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.

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