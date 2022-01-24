Доллар резко развернулся: что происходит с курсом валют 24 января

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 24 января

Нацбанк рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 24 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,31 грн;

1 евро – 32,10 грн;

1 злотый – 7,08 грн;

10 российских рублей – 3,70 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, доллар подешевел на одну копейку, евро тоже на одну. Курс злотого снизился на 2 копейки, а курс рубля не изменился.

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Что было с курсом валют на межбанке?

В пятницу, 21 января, торги американской валюты стартовали со значений 28,31/28,33 грн, а к их закрытию доллар подорожал в покупке и продаже 28,21/28,23 грн.

В то же время единая европейская валюта упала до 32,02/32,04 грн.

Что было с курсом на прошлой недели

На прошлой неделе доллар дошел до 28,54 грн/доллар в наличных продажах. В последний раз доллар стоил так дорого 14 месяцев назад, в ноябре 2020 года. Но со среды начался плавный откат – на пять копеек, потом еще на пять. К пятнице курс стабилизировался на 28,44 грн/доллар.

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Спрэд (разница между курсами покупки и продажи) постепенно сузился с 26 до 23 копеек, это давало надежду на то, что дальнейшего стремительного роста курса может и не быть.

Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар, – 28,30 грн (на 35 коп. дороже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар, – также 28,30 грн (на 30 коп. дороже, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в пунктах обмена и банках, работающих на приобретение валюты.

Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 28,40 грн/доллар, но при этом курс покупки не выше 28,20.

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Как говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, курс гривни удерживается вблизи отметки 28,32 гривни за доллар после того, как Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 9% до 10%, а также ужесточил требования по резервированию на 2%.

Также, как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может держаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.