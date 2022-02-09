Долар продовжує втрачати позиції: що буде з курсом гривні далі

Національний банк України (НБУ) у середу 9 лютого зробив новий офіційний розрахунок курсу гривні до основних іноземних валют:
- 1 долар США – 27,96 грн;
- 1 євро – 31,92 грн;
- 1 злотий – 7,046 грн.;
- 10 російських рублів – 3,71 грн.
Порівняно з попереднім банківським днем долар подешевшав на 3 копійки, євро – на 26 копійок. Курс злотого піднявся на 41 копійку. А курс рубля не змінився.
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Яким був курс валют на міжбанку?
У вівторок, 8 лютого, торги американської валюти стартували зі значень 27,94/27,96 грн , а до їх закриття долар подорожчав у купівлі та продажу 27,98/28,00 грн .
Водночас, єдина європейська валюта впала до 31,94/31,92 грн .
Що буде з валютою цього тижня
З 7 по 13 лютого курс продажу долара коливатиметься у межах 28,2-28,5 грн.
"Ми розглядаємо перспективу зростання гривні щодо долара як пріоритетну, але лише за умови, що не з'явиться негативних новин про РФ. Вони здатні відправити курс знову до верхніх кордонів цього року – 29 грн за долар", – сказав аналітик компанії "Центр біржових" технологій" Максим Орищак.
Так само думає і член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін: за його прогнозами, наступного тижня курс буде у коридорі 28-28,5 грн/долар.
Нагадаємо, що економісти переконані: продавати і купувати долари та євро тепер варто лише за крайньої необхідності, якщо валюта чи гривнева готівка потрібні для негайних розрахунків.