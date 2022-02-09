Доллар продолжает терять позиции: что будет с курсом гривни дальше

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 9 февраля

Каким будет курс 9 февраля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) в среду 9 февраля, сделал новый официальный рассчет курса гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,96 грн;

1 евро – 31,92 грн;

1 злотый – 7,046 грн;

10 российских рублей – 3,71 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 3 копейки, евро – на 26 копеек. Курс злотого поднялся на 41 копейку, а курс рубля не поменялся.

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Каким был курс валют на межбанке?

Во вторник, 8 февраля, торги американской валюты стартовали со значений 27,94/27,96 грн, а к их закрытию доллар подорожал в покупке и продаже 27,98/28,00 грн.

В то же время единая европейская валюта упала до 31,94/31,92 грн.

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Что будет с валютой на этой неделе

С 7 по 13 февраля курс продажи доллара будет колебаться в рамках 28,2-28,5 грн.

"Мы рассматриваем перспективу роста гривни по отношению к доллару как приоритетную, но только при условии, что не появится негативных новостей об РФ. Они способны отправить курс снова к верхним границам этого года – 29 грн за доллар", — сказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

Так же думает и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин: по его прогнозам, на следующей неделе курс будет в коридоре 28-28,5 грн/доллар.

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Напомним, что экономисты убеждены: продавать и покупать доллары и евро теперь стоит только при крайней необходимости, если валюта или гривневая наличность нужны для немедленных расчетов.