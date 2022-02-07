Євро стрімко набирає оборотів: що відбувається з валютою на ринку

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 7 лютого

Курс долара 7 лютого / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 7 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,14 грн;

1 євро – 32,27 грн;

1 злотий – 7,09 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подешевшав на 13 копійок, євро подорожчав на 36 копійок. Курс злотого опустився на 5 копійок, а курс рубля подешевшав на одну копійку.

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Що було із курсом на міжбанку?

У пʼятницю, 4 лютого, торги з долара відкрилися у діапазоні 28,22/28,24 грн, а до закриття міжбанку валюта скинула по 11 копійок у купівлі та продажу.

Євро відкрив міжбанк зі значеннями 32,34/32,36 грн, а до кінця торгів європейська валюта здешевшала на 23 копійки у купівлі та продажу.

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Продавати чи купувати?

Економісти говорять однозначно: продавати та купувати долари та євро зараз варто лише за крайньої потреби, якщо валюта або гривнева готівка потрібні для негайних розрахунків.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак зазначив, що на стрибках курсу зараз навіть можна заробити.

"Для населення зниження курсу продажу долара на початку лютого має стати непоганим сигналом, що зараз можна заробити на спекуляції. За зниження курсу до рівня 28,2 грн/долар варто розглядати покупки для зворотної конвертації в районі 29 грн за долар", – уточнив експерт.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко назвав такі операції ризикованими: за його прогнозом, гривню навесні та влітку очікує тривалий період зміцнення. Тому можна залишитись у збитку, купивши зараз долари за курсом понад 28 гривень для короткострокових інвестицій.

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Нагадаємо, за даними рейтингу на основі "індексу Біг-Маку" видання The Economist, долар в Україні "має" коштувати близько 12 грн, а українська валюта недооцінена на 58,1%.

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