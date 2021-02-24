Заборона тимчасового ввезення вагонів призведе до штучного дефіциту парку та втрати бюджетом мільйонів гривень, – Міжнародна торгова палата

Заборона на експлуатацію вагонів у режимі тимчасового ввезення матиме негативні наслідки для ринку вантажних залізничних перевезень: вона призведе до зростання ціни на парк вагонів і до зриву відвантаження сировини. Про це йдеться у відкритому зверненні Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (lCC Ukraine) до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомляє "Politeka".

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Як сказано у листі, проєкт постанови Кабміну "Про затвердження переліку товарів, які не можуть буди поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами" серед інших товарів забороняє також ввезення вагонів більшості видів.

"Детально проаналізувавши вищезазначений перелік товарів, ми зауважуємо, що не підтримуємо Постанову у поточній редакції, адже її прийняття матиме негативні наслідки для ринку вантажних залізничних перевезень та українських вантажовласників. Серед таких негативних наслідків – зростання ціни на парк вагонів та перекладання тарифного навантаження на українських виробників, з подальшим зниженням їx конкурентоспроможності на світових ринках", – підкреслюється у листі.

В lCC Ukraine вказують: протягом останніх років кількість рухомого складу, яка перебувала в режимі тимчасового ввезення, складала близько 2 тис., одиниць, з них половина – напіввагони. Така кількість вагонів не несе критичних ризиків для операторів вагонів та вагонобудівних підприємств, а виконує важливу функцію – недопущення виникнення дефіциту рухомого складу під час пікових періодів, які виникають через сезонне зростання перевезень.

"Вагонобудівні підприємства не в змозі оперативно наростити виробництво, щоб закрити тимчасову потребу в вагонах. Тому заборона вагонів в режимі тимчасового ввезення призведе до штучного дефіциту рухомого складу та зриву планів відвантаження сировини та готової продукції цілої низки галузей економіки України, що, в свою чергу, зменшить обсяг надходжень до державного бюджету України", - наголошується у листі.

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В lCC Ukraine підкреслюють: дуже важливо прийняти збалансоване та виважене рішення щодо вагонів у режимі тимчасового ввезення, та не допустити зриву експортної програми України, адже тільки платежі від вагонів у режимі тимчасового ввезення становлять близько 55 млн грн щорічно.

"Тому ми просимо не забороняти експлуатацію вагонів в режимі тимчасового ввезення, а сформувати компромісну позицію, запровадивши певні умови такого ввезення. Наприклад, дозволити тимчасове ввезення вагонів на строк до одного року, але заборонити вагони з перевищеним нормативним терміном служби. А також – виключити вагони в митному режимі тимчасового ввезення з Постанови вiд 3О.12.2015 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з РФ", - резюмується у листі.

Нагадаємо, раніше Міністерство економрозвитку виступало з ініціативою заборонити використання вагонів за віком експлуатації, навіть якщо вони пройшли всі необхідні капітальні ремонти. Тоді це рішення було заблоковане Державною регуляторною службою (ДРС). Натомість Мінекономрозвитку вирішило заборонити експлуатацiю вагонiв в режимi тимчасового ввезення.

У свою чергу, промисловці звернулися до Мінекономіки з листом і закликали відмовитися від ідеї списувати вагони за віком та забороняти експлуатацiю вагонiв в режимi тимчасового ввезення, адже це спричинить на ринку дефіцит рухомого складу, а також призведе до зривів поставок продукції і її подорожчання.

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