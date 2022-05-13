Війна підвищує вартість продуктів: як змінилися ціни

Розповідає, що відбувається із цінами на продукти в Україні на тлі війни

Що з цінами на продукти України / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Якщо у перший місяць війни в Україні гостро відчувався дефіцит важливих продуктів, то вже у квітні продуктів у магазинах вдосталь. Втім, продукти починають додавати у ціні, і найбільше подорожчали крупи.

Про це свідчать дані на сайті Держстату.

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Порівняно з березнем пшоно подорожчало до 26,1 гривень за кілограм (на 21,5%), рис – до 40,1 грн/кг 21,1%, крупа гречана – до 61,7 грн/кг (13,8 %).

Додало в ціні олію, ціна якої становить уже 58,8 гривень за 200 грам, що на 4,2% дорожче, ніж у березні.

Інші продукти теж подорожчали:

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хліб пшеничний – на 21,1%, до 41,1 грн/кг;

батон – на 3,9%, до 19,7 грн/500 грн;

макарони – на 12,2%, до 30,1 грн/кг;

крупа ячна – на 15%, до 21,1 грн/кг.

При цьому стрімко подешевшали яйця: до 24,8 грн. за десяток (дешевше на 27,6%, ніж у березні).

Дефіцит дешевої електроніки

Війна Росії проти України може спровокувати серйозний дефіцит дешевих смартфонів, ноутбуків, павербанків та кнопкових телефонів.

Все тому, що через війну різко впав імпорт, а ще російські окупанти знищували склади з українською технікою.

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Крім того, попит на техніку серед українців також знизився приблизно на 40%.

Раніше ми розповідали, як війна підняла ціни на будівельні матеріали в Україні, і писали, чи можна як компенсацію вибирати житло у іншому населеному пункті.