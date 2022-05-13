Война взвинчивает стоимость продуктов: как изменились цены

Если в первый месяц войны в Украине остро ощущался дефицит важных продуктов, то уже в апреле продуктов в магазинах достаточно. Впрочем, продукты начинают прибавлять в цене, и больше подорожали крупы.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата.
По сравнению с мартом пшено подорожало до 26,1 гривен за килограмм (на 21,5%), рис – до 40,1 грн/кг 21,1%), крупа гречневая – до 61,7 грн/кг (13,8%).
Прибавило в цене масло, цена которого составляет уже 58,8 гривен за 200 грамм, что на 4,2% дороже, чем в марте.
Остальные продукты тоже серьезно подорожали:
- хлеб пшеничный — на 21,1%, до 41,1 грн/кг;
- батон – на 3,9%, до 19,7 грн/500 грн;
- макароны — на 12,2%, до 30,1 грн/кг;
- крупа ячная — на 15%, до 21,1 грн/кг.
При этом стремительно подешевели яйца: до 24,8 грн за десяток (дешевле на 27,6%, чем в марте).
Дефицит дешевой электроники
Война России против Украины может спровоцировать серьезный дефицит дешевых смартфонов, ноутбуков, павербанков и кнопочных телефонов.
Все потому, что из-за войны резко упал импорт, аеще российские оккупанты уничтожали склады с украинской техникой.
Кроме того, спрос на технику среди украинцев тоже снизился примерно на 40%.
Ранее мы рассказывали, как война взвинтила цены на строительные материалы в Украине, и писали, можно ли в качестве компенсации выбирать жилье в другом населенном пункте.