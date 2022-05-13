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Война взвинчивает стоимость продуктов: как изменились цены

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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13 мая, 14:25
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Рассказывает, что происходит с ценами на продукты в Украине на фоне войны
Что с ценами на продукті Украине
Что с ценами на продукті Украине / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Если в первый месяц войны в Украине остро ощущался дефицит важных продуктов, то уже в апреле продуктов в магазинах достаточно. Впрочем, продукты начинают прибавлять в цене, и больше подорожали крупы.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата.

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По сравнению с мартом пшено подорожало до 26,1 гривен за килограмм (на 21,5%), рис – до 40,1 грн/кг 21,1%), крупа гречневая – до 61,7 грн/кг (13,8%).

Прибавило в цене масло, цена которого составляет уже 58,8 гривен за 200 грамм, что на 4,2% дороже, чем в марте.

Остальные продукты тоже серьезно подорожали:

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  • хлеб пшеничный — на 21,1%, до 41,1 грн/кг;
  • батон – на 3,9%, до 19,7 грн/500 грн;
  • макароны — на 12,2%, до 30,1 грн/кг;
  • крупа ячная — на 15%, до 21,1 грн/кг.

При этом стремительно подешевели яйца: до 24,8 грн за десяток (дешевле на 27,6%, чем в марте).

Дефицит дешевой электроники

Война России против Украины может спровоцировать серьезный дефицит дешевых смартфонов, ноутбуков, павербанков и кнопочных телефонов.

Все потому, что из-за войны резко упал импорт, аеще российские оккупанты уничтожали склады с украинской техникой.

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Кроме того, спрос на технику среди украинцев тоже снизился примерно на 40%.

Ранее мы рассказывали, как война взвинтила цены на строительные материалы в Украине, и писали, можно ли в качестве компенсации выбирать жилье в другом населенном пункте.

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