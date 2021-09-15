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В Україні збільшили фінансування медицини. На що підуть гроші?

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
15 вересня, 14:35
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В Україні збільшили фінансування медичної галузі – у проєкті держбюджету-2022 передбачено 193 млрд грн, а це на 31 млрд більше, ніж у 2021 році.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"У порівнянні з 2019 роком бюджет на медицину збільшився удвічі. Таке збільшення видатків дає змогу у 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря буде вищою за 22,5 тисячі. Це завдання ставив перед нами Президент, і ми його виконуємо". – написав Шмигаль.

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