В Україні збільшили фінансування медицини. На що підуть гроші?

В Україні збільшили фінансування медичної галузі – у проєкті держбюджету-2022 передбачено 193 млрд грн, а це на 31 млрд більше, ніж у 2021 році.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"У порівнянні з 2019 роком бюджет на медицину збільшився удвічі. Таке збільшення видатків дає змогу у 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря буде вищою за 22,5 тисячі. Це завдання ставив перед нами Президент, і ми його виконуємо". – написав Шмигаль.

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