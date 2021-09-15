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В Украине увеличили финансирование медицины. На что пойдут деньги?

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
15 сентября, 14:35
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В Украине увеличили финансирование медицинской отрасли – в проекте госбюджета-2022 предусмотрено 193 млрд грн, а это на 31 млрд больше, чем в 2021 году.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"По сравнению с 2019 годом бюджет на медицину увеличился вдвое. Такое увеличение расходов позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 000 гривен. Средняя зарплата врача будет выше 22,5 тысячи. Это задачи ставил перед нами Президент, и мы его выполняем ". – написал Шмыгаль.

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