Ринок палива та війна: що буде з цінами і коли зникне дефіцит пального

Експерти обіцяють подорожчання та лімітований продаж

Днями в Україні помітно подешевшало пальне – ціни на бензин та дизель упали приблизно на 25%, у грошах це на 7-10 гривень за літр. Зріджений автогаз, навпаки, подорожчав на третину – на 6-7 грн/л. Поступово зникають дефіцит та черги на АЗС, але у багатьох регіонах, насамперед у глибинці, заправити автомобіль, як і раніше, непросто – пального немає. З квітня починаються масові весняно-польові роботи, це означає, що дизпальне у великих обсягах знадобиться не лише армії, а й аграріям. А колишні канали постачання не діють, нові – у процесі становлення. Що зараз відбувається на ринку пального і чого очікувати далі за умов війни, з'ясували "Сьогодні".

У колажі – актуальні середні ціни на 21 березня.

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Наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

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Що змінилося на ринку пального за місяць війни

Головною проблемою стало припинення з перших днів війни відвантаження нафтопродуктів із країни-агресора РФ та її сателіта – Білорусі. Остання, як відомо, була основним постачальником в Україну дизпального та значних обсягів автогазу. З РФ також ішли до нас дизель та газ.

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"Найважчим був перший тиждень війни, коли почалося масове переміщення цивільних осіб, і запаси на бензоколонках закінчилися за лічені години, – аналізує Геннадій Рябцев. – У зоні боїв ворогом було знищено кілька нафтобаз, АЗС. У цих умовах трейдери зробили все, що могли, щоб максимально забезпечити споживачів пальним. Насамперед армію, поліцію, ДСНС, залізницю, а також приватний транспорт. Приватникам було обмежено продаж пального – не більше 20 л в одні руки, що допомогло пом'якшити удар. Напруга почала спадати під кінець другого тижня війни, коли вдалося збільшити постачання зі Східної Європи. Зараз обсяги поставок з кожним днем наростають, хоча компенсувати втрати в повному обсязі поки що не вдалося".

Експерт додав, що протягом місяця споживання ьного в Україні скоротилося приблизно на третину від звичайних обсягів. Сотні тисяч людей виїхали за кордон на своїх автомобілях, припинено міжміське автобусне сполучення, не працює громадський транспорт. Ці фактори пом'якшили проблему з наявністю пального. Але при цьому помітно зросли ціни на нього – літр бензину чи дизеля продавали у роздріб майже за 45 грн. Дорожнеча викликала зростання вартості товарів, насамперед продуктів, у ціні яких різко збільшилися витрати на їх доставку.

Що зробила влада України

Кабміном та Верховною Радою був оперативно вирішено питання зі зниженням цін на пальне за рахунок зменшення ПДВ з 20% до 7% та повного скасування акцизу на бензин, дизель та скраплений автогаз. Це дозволило знизити середню вартість бензину на 10,1 грн/л, ДП – на 7,9 грн/л. Нагадаємо: ціна звичайного бензину та звичайного ДП регулюється з березня 2021 року, вартість преміального пального та автогазу не регулюється, тому їх ціна залишилася ринковою.

Втім, на думку експертів, зменшувати ПДВ та акциз потрібно було ще до початку війни, оскільки ціна нафти у світі перевалила за 100 дол./барель і продовжувала зростати, що спричинило помітне подорожчання пального в Україні. Тим не менш, внесення змін до Податкового кодексу дозволило швидко знизити вартість пального в роздробі (детальніше див. нижче).

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Було дозволено тимчасове використання низькосортного пальногоякості Євро-4 та Євро-3 із меншою екологічністю, що також має позитивно впливати на наповнюваність ринку.

"Жорсткі європейські вимоги щодо пального переслідують екологічні цілі, – пояснив Сергій Куюн. – Зараз для нашого життя і здоров'я є значно серйозніші загрози, ніж вихлопи в пробках з машин біженців. На зовнішньому ринку є пропозиції пального Євро-4, які є дешевшими і які зараз дуже потрібні. Техніка ЗСУ цього взагалі не помітить, танки, автомобілі, тепловози та інші поїдуть запросто – це техніка в основному не нова. Цивільний транспорт також переживе. Необхідно зробити все, щоб на ринок пішло пальне".

Ще однією складовою наповнення ринку та одночасно зниження цін на пальне в умовах нинішніх світових максимумів стали кроки Кабміну щодо зміни формули розрахунку граничних цін на АЗС та обнулення акцизів. Мінекономіки 18 березня опублікувало нові граничні ціни: на звичайні бензини – 33,42 грн/л, на звичайне ДП – 37,05 грн/л.

Які сьогодні ціни на пальне

За даними Консалтингової групи "А-95", роздрібні мережі АЗС 19 березня встановили ціни в межах, рекомендованих Мінекономіки. Середня по Україні ціна на А-92 знижена на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, А-95 – на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, на ДП – на 5,85 грн/л, до 37,17 грн/л.

Зокрема, на WOG та ОККО бензини А-95 та А-92 подешевшали на 9,68-10,10 грн/л, до 33,32 та 33,42 грн/л відповідно. ДП – на 7,85 грн/л, до 37,05 грн/л.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – всього 1 540 станцій) знизила ціни на бензини та ДП на 5-7 грн/л, до 32 грн/л на А-92, 33 грн/л на А-95 та 37 грн/л на ДП.

У мережах AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG та інших пальне подешевшало на 2-11 грн/л, або до 32,32-33,40 грн/л бензину та 36,92-37,95 грн/л ДП.

Але ціни знизили не скрізь, наприклад, на KLO бензин, як і раніше, коштує 43-43,50 грн/л, ДП – 44,50 грн/л.

Що буде з цінами, поки йде війна

Геннадій Рябцев каже, що бензин та дизпальне стануть у квітні дорожчими за рахунок логістики оціночно на 2 грн/л.

"Кабмін вніс зміни до постанови про регулювання цін, збільшивши транспортні витрати з 27 до 50 дол./т і додавши 150 дол./т на інші витрати", – пояснив Геннадій Рябцев.

Також експерт очікує, що при припиненні бойових дій в Україні нафта у світі може подешевшати нижче за 80 дол./барель, і ціни нафтопродуктів поступово повернуться на довоєнний рівень – нижче за 30 грн/л.

Сергій Куюн каже, що ринок залишається непередбачуваним та волатильним (мінливим).

"За останні три тижні перепади нафтових цін сягали 40%. Але навіть на нижніх значеннях ціни залишаються високими, знизити їх може лише збільшення постачання нафти, альтернативної російській", – розповів Сергій Куюн.

Чи вдасться подолати дефіцит пального

Швидше за все, так, але не одразу, а за місяць-два. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на 19 березня за новими правилами постачання (зі зниженим ПДВ та без акцизу) в Україну заїхала перша тисяча тонн нафтопродуктів.

"Далі будуть великі обсяги. Ціни стабілізуються разом зі стабілізацією постачання та насиченням ринку", – упевнений прем'єр.

Експерти висловлюють обережний оптимізм. За їхніми прогнозами, паливний ринок України з кожним днем наповнюватиметься бензином та дизпальним за рахунок переорієнтації наших трейдерів на постачання через єврокордон.

"Але постачання пального бензовозами безпосередньо на АЗС в умовах війни ускладнилося, тому можливі затримки та перебої, обмеження продажу в одні руки. До цього треба поставитися з розумінням", – каже Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн акцентував, що український ринок нафтопродуктів має розвернутися на 180 градусів.

"Це непросте завдання. По ходу виникає багато ресурсних, логістичних та нормативних питань, адже через західний кордон не було відчутних поставок" – каже Куюн, додавши, що певний оптимізм щодо наповнення ринку в нього є.

Складнішою залишається ситуація з автогазом, тому що накопичені в лютому значні запаси закінчуються, а зараз при постачанні пріоритет за бензином та ДП.

Але, як зауважив Артем Куюн, водії автомобілів з газобалонним обладнанням завжди мають альтернативу, нехай і дорожчу – це бензин.

"Постачання газу в Україну у квітні обов'язково збільшиться, оскільки закінчиться опалювальний сезон, а LPG-газ у Європі широко використовується для обігріву будинків, – стверджує Артем Куюн. – Також постачання газу необхідне, оскільки зменшить напругу на ринку бензину".

У більш віддаленій перспективі експерт очікує імпорту в Україну зрідженого газу зі США, де його надмірно. Висока ціна газу стане стимулом для цього. Гранична його вартість визначатиметься економічною доцільністю використання (витрата газу більша, ніж витрата бензину, на 10-15%) і на сьогодні не може бути вищою за 28 грн/л. Поки що середня ціна газу по Україні – 25 грн/л, мінімальна – 20,3 грн/л, максимальна – 26 грн/л.