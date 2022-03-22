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Рынок топлива и война: что будет с ценами и когда исчезнет дефицит горючего

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня
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22 марта, 06:34
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Эксперты обещают удорожание и лимитированные продажи

На днях в Украине заметно подешевело топливо – цены на бензин и дизель упали примерно на 25%, в деньгах это на 7-10 гривен за литр. Сжиженный автогаз, наоборот, подорожал на треть – на 6-7 грн/л. Постепенно исчезают дефицит и очереди на АЗС, но во многих регионах, прежде всего в глубинке, заправить автомобиль по-прежнему непросто – горючего нет. С апреля начинаются массовые весенне-полевые работы, это значит, что дизтопливо в больших объемах потребуется не только армии, но и аграриям. А прежние каналы поставок не действуют, новые – в процессе становления. Что сейчас происходит на рынке топлива и чего ожидать дальше в условиях войны, выяснили "Сегодня".

В коллаже – актуальные средние цены на 21 марта.

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Наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось на рынке горючего за месяц войны

Главной проблемой стало прекращение с первых дней войны отгрузки нефтепродуктов из страны-агрессора РФ и ее сателлита – Беларуси. Последняя, как известно, являлась основным поставщиком в Украину дизтоплива и значительных объемов автогаза. Из РФ также шли к нам дизель и газ.

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"Самой трудной была первая неделя войны, когда началось массовое перемещение гражданских лиц, и запасы на бензоколонках закончились в считанные часы, – анализирует Геннадий Рябцев. – В зоне боев врагом было уничтожено несколько нефтебаз, АЗС. В этих условиях трейдеры сделали все что могли, дабы по максимуму обеспечить потребителей горючим.

В первую очередь армию, полицию, ГСЧС, железную дорогу, а также частный транспорт. Частникам была ограничена продажа топлива – не более 20 л в одни руки, что помогло смягчить удар. Напряжение начало спадать к концу второй недели войны, когда удалось увеличить поставки из Восточной Европы. Сейчас объемы поставок с каждым днем нарастают, хотя компенсировать потери в полном объеме пока не удалось".

Эксперт добавил, что за месяц потребление топлива в Украине сократилось примерно на треть от обычных объемов. Сотни тысяч людей уехали за границу на своих автомобилях, прекращено междугородное автобусное сообщение, не работает общественный транспорт. Эти факторы смягчили проблему с наличием горючего. Но при этом заметно выросли цены на него – литр бензина или дизеля продавали в рознице почти за 45 грн. Дороговизна вызвала рост стоимости товаров, прежде всего продуктов, в цене которых резко увеличились расходы на их доставку.

Что сделали власти Украины

Кабмином и Верховной Радой был оперативно решен вопрос со снижением цен на топливо за счет уменьшения НДС с 20% до 7% и полной отмены акциза на бензин, дизель и сжиженный автогаз. Это позволило снизить среднюю стоимость бензина на 10,1 грн/л, ДТ – на 7,9 грн/л. Напомним: цена обычного бензина и обычного ДТ регулируется с марта 2021 года, стоимость премиального топлива и автогаза не регулируется, поэтому их цена осталась рыночной.

Впрочем, по мнению экспертов, уменьшать НДС и акциз нужно было еще до начала войны, так как цена нефти в мире перевалила за 100 долл./баррель и продолжала расти, что привело к заметному подорожанию топлива в Украине. Тем не менее, внесение изменений в Налоговый кодекс позволило быстро снизить стоимость горючего в рознице (подробнее см. ниже).

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Было разрешено временное использование низкосортного топлива качества Евро-4 и Евро-3 с меньшей экологичностью, что также должно положительно влиять на наполняемость рынка.

"Жесткие европейские требования по топливу преследуют экологические цели, – объяснил Сергей Куюн. – Сейчас для нашей жизни и здоровья есть куда намного серьезные угрозы, чем выхлопы в пробках из машин беженцев. На внешнем рынке есть предложения топлива Евро-4, которые дешевле и которые сейчас очень нужны.

Техника ЗСУ этого вообще не заметит, танки, автомобили, тепловозы и прочие поедут запросто – это техника в основной массе не новая. Гражданский транспорт тоже переживет. Необходимо сделать все, чтобы на рынок хлынуло топливо".

Еще одной составляющей наполнения рынка и одновременно снижения цен на топливо в условиях нынешних мировых максимумов стали шаги Кабмина по изменению формулы расчета предельных цен на АЗС и обнуление акцизов. Минэкономики 18 марта опубликовало новые предельные цены: на обычные бензины – 33,42 грн/л, на обычное ДТ – 37,05 грн/л.

Какие сегодня цены на топливо

По данным Консалтинговой группы "А-95", розничные сети АЗС 19 марта установили цены в пределах, рекомендованных Минэкономики. Средняя по Украине цена на А-92 снижена на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, на А-95 – на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, на ДТ –на 5,85 грн/л, – до 37,17 грн/л.

В частности, на WOG и ОККО бензины А-95 и А-92 подешевели на 9,68-10,10 грн/л, до 33,32 и 33,42 грн/л соответственно. ДТ – на 7,85 грн/л, до 37,05 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнефть" и др. – всего 1 540 станций) снизила цены на бензины и ДТ на 5-7 грн/л, до 32 грн/л на А-92, 33 грн/л на А-95 и 37 грн/л на ДТ.

В сетях AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, Chipo, Motto, BVS, UPG и других топливо подешевело на 2-11 грн/л, или до 32,32-33,40 грн/л бензина и 36,92-37,95 грн/л ДТ.

Но цены снизили не везде, например, на KLO бензин по-прежнему стоит 43-43,50 грн/л, ДТ – 44,50 грн/л.

Что будет с ценами, пока идет война

Геннадий Рябцев говорит, что бензин и дизтопливо станут в апреле дороже за счет логистики. Оценочно на 2 грн/л.

"Кабмин внес изменения в постановление о регулировании цен, увеличив транспортные расходы с 27 до 50 долл./т и добавив 150 долл./т на другие расходы", – пояснил Геннадий Рябцев.

Также эксперт ожидает, что при прекращении боевых действий в Украине нефть в мире может подешеветь ниже 80 долл./баррель, и цены нефтепродуктов постепенно вернутся на довоенный уровень – ниже 30 грн/л.

Сергей Куюн говорит, что рынок остается непредсказуемым и волатильным (переменчивым).

"За последние три недели перепады нефтяных цен достигали 40%. Но даже на нижних значениях цены остаются высокими, снизить их может лишь увеличение поставок нефти, альтернативной российской", – рассказал Сергей Куюн.

Удастся ли побороть дефицит горючего

Скорее всего, да, но не сразу, а за месяц-два. Премьер-министр Денис Шмыгаль соообщил, что на 19 марта по новым правилам поставок (со сниженным НДС и без акциза) в Украину заехала первая тысяча тонн нефтепродуктов.

"Дальше будут большие объемы. Цены стабилизируются вместе со стабилизацией поставок и насыщением рынка", – уверен премьер.

Эксперты высказывают осторожный оптимизм. По их прогнозам, топливный рынок Украины будет с каждым днем наполняться бензином и дизтопливом за счет переориентации наших трейдеров на поставки через еврограницу.

"Но поставка горючего бензовозами непосредственно на АЗС в условиях войны усложнилась, поэтому возможны задержки и перебои, ограничение отпуска в одни руки. К этому надо отнестись с пониманием", – говорит Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн акцентировал, что украинскому рынку нефтепродуктов предстоит развернуться на 180 градусов.

"Это непростая задача. По ходу возникает много ресурсных, логистических и нормативных вопросов, ведь через западную границу не было ощутимых поставок" – говорит Куюн, добавив, что определенный оптимизм по поводу наполнения рынка у него присутствует.

Более сложной остается ситуация с автогазом, так как накопленные в феврале значительные запасы заканчиваются, а сейчас при поставках приоритет за бензином и ДТ.

Но, как заметил Артем Куюн, у водителей автомобилей с газобаллонным оборудованием всегда есть альтернатива, пусть и более дорогая – это бензин.

"Поставки газа в Украину апреле обязательно увеличатся, так как закончится отопительный сезон, а LPG-газ в Европе широко используется для обогрева домов, – утверждает Артем Куюн. – Также поставки газа необходимы, так как снизят напряжение на рынке бензина".

В более отдаленной перспективе эксперт ожидает импорта в Украину сжиженного газа из США, где его с избытком. Высокая цена газа послужит стимулом для этого. Предельная его стоимость будет определяться экономической целесообразностью использования (расход газа больше, чем расход бензина, на 10-15%) и на сегодня не может быть выше 28 грн/л. Пока средняя цена газа по Украине – 25 грн/л, минимальная – 20,3 грн/л, максимальная – 26 грн/л.

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