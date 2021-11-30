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Рада все ж таки ухвалила "податковий закон": що і коли зміниться в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
30 листопада, 15:21
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До Податкового кодексу України внесуть серйозні зміни з січня 2022 року – Рада ухвалила закон №5600
Рада ухвалила загалом податковий закон
Рада ухвалила загалом податковий закон / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутати Верховної Ради ухвалили у другому читанні законопроет №5600, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу Украни.

Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні 30 листопала, за проголосували 255 нардепів.

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Тепер, якщо законопроект підпише Володимир Зеленський, в Україні з 22 січня передбачені такі зміни:

  • запровадження мінімального податкового зобов'язання на землю у розмірі 1,4 тис грн за кожен гектар на рік;
  • запроваджується податок у розмірі 18% на доходи від продажу сільгосппродукції на суму більше 12 мінімальних зарплат;
  • буде зменшено мінімальну площу землі фермерського господарства;
  • чотири групи платників, які займаються розведенням свійської птиці (крім курей), виключаються з платників єдиного податку;
  • податок на продаж другої нерухомості протягом року встановлено у розмірі 5%, а третього та усіх наступних об'єктів за ставкою 18%; У той же час продаж першого об'єкта нерухомості протягом року податком не оподатковується за умови, що перебуває у власності продавця більше 3 років;
  • обмеження та відмова у виїзді керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів-боржників у разі невиконання податкового обов'язку;

Податкова перевірятиме фізосіб

Вже з 1 грудня в Україні створять спеціальний підрозділ на базі Податкової служби, яка здійснюватиме індивідуальні перевірки українців щодо чесності сплати податків.

Порушників, у яких доходи та витрати будуть серйозно розходитися, податківці можуть змусити пояснити джерело походження доходів або дорахувати податкове зобов'язання.

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Про те, кого перевірятимуть насамперед, поки що не відомо, проте експерти зазначають, що можливо будуть використані різні способи перевірки, аж до скарг сусідів.

"Сьогодні" також писали, що для українців піднімуть деякі види податків із 1 грудня, а також збільшать розмір мінімальної заробітної плати.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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