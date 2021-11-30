Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Повезет не всем: что будет с зарплатами в Украине с 1 декабря

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
30 ноября, 12:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, кому можно ждать повышения зарплаты и как изменится размер минималки уже с 1 декабря
Кому в Украине повысят зарплаты с 1 декабря
Кому в Украине повысят зарплаты с 1 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже с 1 декабря вырастет размер минимальной заработной платы с 6000 грн. до 6500 грн. Это означает, что возрастет и минимальная почасовая оплата труда. с 36,1 гривны до 39,12 гривны.

Как сообщает "Апостроф", с декабря растет и размер оклада работников первого разряда Единой тарифной сетки. На ноябрь 2021 года он составляет 2670 грн и уже с первого дня зимы вырастет до 2893 гривен.

Реклама

Разряды имеют значение, в первую очередь, для бюджетников, так как используются для установления окладов и осуществляется повышение в соответствии с тарифной сеткой.

Она выглядит так:


С 1 января будут внесены очередные изменения и оклады распределятся следующим образом:

Реклама

Повышение налогов

Рост минимальной заработной платы повлечет за собой не только положительные последствия, но и рост налогов для разных групп населения.

Так, с 1 декабря возрастут размеры налогообложения для ФЛП первой и второй группы, а также Единый социальный взнос.

Реклама

С первого дня зимы минимальный ЕСВ вырастет до 1430 грн, налог для ФЛП первой группы составит 268 грн, а второй – 1430 грн.

В Украине также вырастет прожиточный минимум и потянет за собой увеличение размера выплат по безработице.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.17

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Опрос
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Монетный двор
Новые 5 грн - в честь года тигра!
В коллекцию
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять