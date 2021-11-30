Повезет не всем: что будет с зарплатами в Украине с 1 декабря

Рассказываем, кому можно ждать повышения зарплаты и как изменится размер минималки уже с 1 декабря

Кому в Украине повысят зарплаты с 1 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже с 1 декабря вырастет размер минимальной заработной платы с 6000 грн. до 6500 грн. Это означает, что возрастет и минимальная почасовая оплата труда. с 36,1 гривны до 39,12 гривны.

Как сообщает "Апостроф", с декабря растет и размер оклада работников первого разряда Единой тарифной сетки. На ноябрь 2021 года он составляет 2670 грн и уже с первого дня зимы вырастет до 2893 гривен.

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Разряды имеют значение, в первую очередь, для бюджетников, так как используются для установления окладов и осуществляется повышение в соответствии с тарифной сеткой.

Она выглядит так:



С 1 января будут внесены очередные изменения и оклады распределятся следующим образом:

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Повышение налогов

Рост минимальной заработной платы повлечет за собой не только положительные последствия, но и рост налогов для разных групп населения.

Так, с 1 декабря возрастут размеры налогообложения для ФЛП первой и второй группы, а также Единый социальный взнос.

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С первого дня зимы минимальный ЕСВ вырастет до 1430 грн, налог для ФЛП первой группы составит 268 грн, а второй – 1430 грн.

В Украине также вырастет прожиточный минимум и потянет за собой увеличение размера выплат по безработице.