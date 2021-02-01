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"Треба йти далі": Франція закликала заморозити "Північний потік – 2"

1 лютого, 14:58

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Офіційний Париж запропонував Німеччині відмовитися від російського газопроводу

Франція виступає проти будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2" і закликає Німеччину відмовитися від цього проєкту.

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Про це держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив 1 лютого в інтерв'ю радіо France Inter.

Бон назвав відмову Німеччини від "Північного потоку – 2" можливим важелем впливу на Кремль, оскільки звичайних економічних санкцій буде недостатньо, навіть якщо прийняти новий санкційний пакет.

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"Ми маємо піти ще далі. Може розглядатися варіант з "Північним потоком – 2", але це рішення залежить від Німеччини, оскільки він розміщений в Німеччині. І ми завжди казали, що у нас є вагомі сумніви щодо цього проєкту", – додав французький держсекретар.

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Нагадаємо, раніше керівник парламентського комітету з контролю за спецслужбами ФРН Родер Кізеветтер заявив, що Німеччина зможе тиснути на Росію навіть у разі завершення будівництва газопроводу.

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У нового президента США Джо Байдена вже запевнили в тому, що нова адміністрація проаналізує заходи, які були вжиті щодо "Північного потоку – 2", і продовжать консультації з європейськими партнерами з цього питання.

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Росія Німеччина Франція газопровід Nord Stream 2 Північний потік 2
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