"Треба йти далі": Франція закликала заморозити "Північний потік – 2"

Франція виступає проти будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2" і закликає Німеччину відмовитися від цього проєкту.

Реклама

Про це держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив 1 лютого в інтерв'ю радіо France Inter.

Бон назвав відмову Німеччини від "Північного потоку – 2" можливим важелем впливу на Кремль, оскільки звичайних економічних санкцій буде недостатньо, навіть якщо прийняти новий санкційний пакет.

Читайте також: Отруєння Навального: Європа вимагає впровадити санкції і заморозити Nord Stream 2

В тренді Долар в Україні почав лютий з падіння: курс валют НБУ

"Ми маємо піти ще далі. Може розглядатися варіант з "Північним потоком – 2", але це рішення залежить від Німеччини, оскільки він розміщений в Німеччині. І ми завжди казали, що у нас є вагомі сумніви щодо цього проєкту", – додав французький держсекретар.

Реклама

Нагадаємо, раніше керівник парламентського комітету з контролю за спецслужбами ФРН Родер Кізеветтер заявив, що Німеччина зможе тиснути на Росію навіть у разі завершення будівництва газопроводу.

Відео: Сьогодні

У нового президента США Джо Байдена вже запевнили в тому, що нова адміністрація проаналізує заходи, які були вжиті щодо "Північного потоку – 2", і продовжать консультації з європейськими партнерами з цього питання.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама