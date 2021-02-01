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"Надо идти дальше": Франция призвала заморозить "Северный поток – 2"

1 февраля, 14:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Франция выступает против строительства российского газопровода "Северный поток – 2" и призывает Германию отказаться от этого проекта.

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Об этом госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил 1 февраля в интервью в эфире радио France Inter.

Бон назвал отказ Германии от "Северного потока – 2" возможным рычагом влияния на Кремль, поскольку обычных экономических санкций будет недостаточно, даже если принять новый санкционный пакет.

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"Мы должны пойти еще дальше. Может рассматриваться вариант с "Северным потоком – 2", но это решение зависит от Германии, потому что он расположен в Германии. И мы всегда говорили, что у нас есть самые большие сомнения по поводу этого проекта", – добавил французских госсекретарь.

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Напомним, что ранее глава комитета по контролю за спецслужбами ФРГ Родерих Кизеветтер заявил, что Германия сможет давить на Россию даже в случае завершения строительства газопровода.

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У нового президента США Джо Байдена уже заверили в том, что новая администрация проанализирует меры, которые были предприняты в отношении "Северного потока – 2" и продолжат консультации с европейскими партнерами по этому вопросу.

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