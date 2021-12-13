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Ціни на газ у Європі стрімко рвонули вгору: скільки коштує блакитне паливо

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
13 грудня, 12:55
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Біржові ціни на блакитне паливо почали стрімко зростати на тлі заяви глави МЗС ФРН про "Північний потік-2"
Ціни на газ знову рвонули вгору
Ціни на газ знову рвонули вгору / Фото: Колаж: Сьогодні

Біржові ціни на природній газ у Європі перевищила 1350 доларів за тисячу кубометрів, що стало найвищим показником з початку жовтня. Тоді вартість блакитного палива майже досягла рекордних 2 тисячі доларів.

Про це йдеться з даних біржі ICE Futures за 13 грудня.

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Середня ціна найближчого ф’ючерса у листопаді становила 945 доларів, а з початку року – 512 доларів.

Стрибок вище 1300 доларів коментатори пов’язують із гучною заявою міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок про неможливість запуску "Північного потоку-2".

Що сказала Бербок?

Голова німецького МЗС заявила, що россійський трубопровід "Північний потік-2" не може бути запущений в роботу, оскільки порушує норми європейського законодавства.

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За словами Аннилени Бербок, питання безпеки досі не знято і основою усіх подальших перемовин і дії має бути підтримка суверенітету України.

Тим часом запаси газу у європейських газосховищах – найнижчі за останні п’ять років, однак – не критичні, запевняє наш експерт, співголова фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

Проблеми можуть виникнути, якщо зима буде більш холодною, ніж зазвичай. Тоді нелегко може прийтись і Україні, адже наші запаси також дещо нижчі, ніж потрібно.

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"Сьогодні" також розповідали, що Росія може раптово припинити транзит газу через Україну вже цієї зими.

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