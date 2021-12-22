Пандемія та високі ціни на газ: який бізнес найбільше постраждає у 2022 році

Разом з експертом розбираємося, що вдарить по українських підприємцях у наступному році та які сфери постраждають найбільше

До чого готується українському бізнесу у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на незначне відновлення економіки, українському бізнесу цьогоріч прийшлося не легко."Сьогодні" поспілкувались з експертом та дізнались, чого чекати українським підприємцям у 2022 році.

За словами старшого економіста Центру економічних стратегій Дмитра Громового, у наступному році економіка продовжить відновлюватись, за прогнозом МВФ, зростання буде на рівні 3,6%.

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У той же час, від уряду та парламенту не очікується масштабних програм підтримки бізнесу.

"Досвід попереднього року показує, що лише на початку пандемії вони були більш-менш вагомими з точки зору сум, якими бюджет підтримував бізнес (і то, це було набагато менше, навіть відносно розміру економіки, ніж витрачали розвинуті держави). Потім підтримка ставала дедалі скромнішою", – каже експерт.

Дмитро Громовий розповів, що та модифікація адаптивного карантину до вакцинації, яка запропонована наразі, хоча й вплинула на рівень вакцинації, формально дає уряду право більше не використовувати інструменти підтримки.

Все тому, що за виконанням певних умов, прямих заборон для роботи вже майже немає навіть у "червоній зоні". Хіба що будуть точкові рішення типу поточної видачі 1000 грн вакцинованим на певні види витрат.

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"Відповідно, поки пандемія не вщухне (а поки що ми спостерігаємо, що з’являються все нові, більш заразні штами, та й рівень вакцинації в Україні далекий від ідеального), вона буде обмежувати роботу галузей, які працюють з великою кількістю людей", – каже економіст.

Найбільше постраждають офлайн магазини та ТРЦ загалом, готелі та ресторани, кінотеатри та спортивні клуби. Через не до кінця відкриті кордони страждатиме туристичний сектор.

Для більш широкого кола бізнесу, насамперед для промисловості та транспорту, проблемою буде підвищення цін на енергоносії, зокрема, на природний газ та нафту, які вже б’ють рекорди, вважає наш експерт.

"Енергетичні експерти очікують, що ціни можуть залишитись на високому рівні і в наступному році. Це підвищує собівартість більшості товарів — відповідно, зменшує попит на них та зменшує прибутки підприємств", – сказав Громовий.

Скільки втратить бізнес у червоній зоні?

За словами члена Української ради бізнесу Олени Хотенко, бізнес втратить близько 60-70% товаропотоку у сфері послуг, громадського харчування та непродовольчих товарів.

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Реакція українських підприємців на обмеження для невакцинованих є вкрай негативною, зазначає експерт, оскільки співробітники не мають повноважень нормально контролювати сертифікати вакцинації.

У той же час відповідальність, у вигляді штрафів, переклали переважно на бізнес, що і викликає невдоволення підприємців.

"Сьогодні" також розбиралися, чим загрожують бізнесу ліниві співробітники і де українцям найпростіше отримати стартап-візу.