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В Україні підняли штрафи для пішоходів і велосипедистів: за що і як покарають

16 лютого, 20:05

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Деякі порушення стали "дорожчими" у п’ять разів

Верховна Рада у другому читанні 325 голосами приняла законопроєкт № 2695 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

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Його норми поширюються не тільки на водіїв авто, а й на пішоходів та велосипедистів. Відповідно до закону, за перехід дороги в недозволеному місці:

  • пішоходів каратимуть штрафом у 255 грн (раніше було 51 грн);
  • за порушення ПДР велосипедисти сплатять штраф 340 грн;
  • за ці ж порушення, вчинені в нетверезому стані, — 680 грн;
  • за створення аварійної ситуації — штраф 850 грн.

Читайте також: "Поліцейський в смартфоні": чи законні ПДР-штрафи за наводкою водіїв?

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Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Україні підвищили штрафи для водіїв. А якщо п'яне водіння призвело до травмування чи смерті – будуть реальні тюремні строки.

Нагадаємо, водії в Україні отримують липові протоколи про штрафи. Повідомлення про стягнення відправляють через інтернет. Якщо відкрити такий електронний лист, можна втратити гроші:

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штрафи Верховна Рада ПДР покарання пішоходи порушення закони ведосипедисти законопроекти

Джерело: Сьогодні

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