В Україні підняли штрафи для пішоходів і велосипедистів: за що і як покарають

Верховна Рада у другому читанні 325 голосами приняла законопроєкт № 2695 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

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Його норми поширюються не тільки на водіїв авто, а й на пішоходів та велосипедистів. Відповідно до закону, за перехід дороги в недозволеному місці:

пішоходів каратимуть штрафом у 255 грн (раніше було 51 грн);

за порушення ПДР велосипедисти сплатять штраф 340 грн;

за ці ж порушення, вчинені в нетверезому стані, — 680 грн;

за створення аварійної ситуації — штраф 850 грн.

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Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Україні підвищили штрафи для водіїв. А якщо п'яне водіння призвело до травмування чи смерті – будуть реальні тюремні строки.

Нагадаємо, водії в Україні отримують липові протоколи про штрафи. Повідомлення про стягнення відправляють через інтернет. Якщо відкрити такий електронний лист, можна втратити гроші:

Відео: Сьогодні

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