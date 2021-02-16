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В Україні підвищили штрафи для водіїв: як каратимуть

16 лютого, 14:34

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Якщо п'яне водіння призвело до травмування або смерті, будуть реальні строки

В Україні підвищаться штрафи за перевищення швидкості й водіння в стані алкогольного сп'яніння. Також посилюється покарання водіїв, які залишили місце ДТП.

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Це передбачає законопроєкт № 2695, який Верховна Рада прийняла в другому читанні 325 голосами. У першому читанні законопроєкт прийняли в липні-2020.

Керування автомобілем в нетверезому стані – штраф 17 тис. гривень і позбавлення водійських прав строком до 12 місяців.

  • Якщо п'яне водіння призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості, водієві загрожує позбавлення волі на строк від 3 років з позбавленням прав на 3-5 років.
  • Якщо сталися тяжкі тілесні ушкодження – позбавлення волі на 3-8 років і позбавлення прав на 5-8 років.
  • Якщо потерпілий загинув – позбавлення волі на 5-10 років з позбавленням прав на 5-10 років.
  • Якщо загинуло кілька людина – позбавлення волі на 7-12 років з позбавленням прав на строк 7-10 років.

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Перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год – штраф 3400 гривень.

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Залишення місця ДТП – 3400 гривень, можливе позбавлення водійських прав на 1-2 роки.

Якщо людину, позбавлену прав, спіймають за водінням, перший штраф становитиме 20,4 тис. гривень, штраф за повторне порушення протягом року – 40,8 тис. гривень з позбавленням прав на 5-7 років (можлива і конфіскація авто).

А ось права зупиняти просто так машини у поліції не буде. Цю норму прибрали із законопроєкту перед другим читанням.

Нагадаємо, водії в Україні отримують липові протоколи про штрафи. Повідомлення про стягнення відправляють через інтернет. Якщо відкрити такий електронний лист, можна втратити гроші:

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штрафи Верховна Рада ПДР

Джерело: Сьогодні

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