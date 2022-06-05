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Прикриваються відомими АЗС: за скільки українцям збувають бензин та дизель "з рук"

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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5 червня, 16:44
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Розповідаємо про те, які ціни чекають на водіїв, які ризикнуть купити сумнівне пальне поза АЗС
В мережі перекупники збувають пальне втридорога
В мережі перекупники збувають пальне втридорога / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ситуація з пальним у роздрібних мережах потрохи йде на покращення, водночас перекупники продовжують збувати дефіцитний продукт втридорога.

Редакція "Сьогодні" промоніторила оголошення на сайті OLX та пропонує дізнатися, за скільки збувають водіям із "рук" бензин та дизель сумнівної якості.

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Жителям Київської області – Софіївської Борщагівки, Вишневого, Боярки та Святопетрівського пропонують купити популярний вид бензину Mustang 95, який зазвичай реалізують на заправках WOG. Якщо на АЗС ціна на M95 становить 52 грн/л, то в інтернеті його збувають по 75 грн/л. Ймовірно, ще й за каністру доведеться доплатити.

М95 дорожче, ніж на заправці
М95 дорожче, ніж на заправці / Фото: скріншот

У Миколаєві на продаж виставили бензин А-95 за 80 грн/л, тоді як на заправках по Україні цей вид пального реалізують, в середньому, за 51 грн/л. Власник готовий здійснити операцію з купівлі-продажу лише гуртом – від 10 літрів. Переконує, що пальне "якісне, з Європи, а не розфарбована бодяга". За домовленістю готовий продати також дизель.

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А-95 за 80 грн/л
А-95 за 80 грн/л

У Кривому Розі пропозиції ще більш сумнівні – без чітко вказаної ціни намагаються збути бензин А-95. Покупців переконують, що можуть продати будь-яку кількість, а за велике замовлення буде хороша знижка.

Пропозиція в Кривому Розі
Пропозиція в Кривому Розі / Фото: скріншот

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За домовленістю продають також бензин А-95 і А-92, який, судячи з опису, придбали на заправках "Авіас". В одні руки можна взяти від 10 літрів пального, "без черги, лімітів" і з доставленням додому.

Пропозиція щодо А-95 і А-92
Пропозиція щодо А-95 і А-92 / Фото: скріншот

В Ірпені чоловік продає "солярку" і бензин, запевняє, що продукція – з АЗС WOG і OKKO. Однак ціна дуже відрізняється від офіційної: за літр дизелю виставили ціну 49 грн, а бензину – 45 грн. Щоправда, не уточнюється, який саме бензин у продажу.

Ціни в Ірпені
Ціни в Ірпені / Фото: скріншот

Житель Черкаської області намагається "з рук" продати великі партії бензину та дизелю нібито з мережі OKKO. Чоловік переконує, що А-95 "не спиртовий" і продає за раз від 100 літрів за ціною 50 грн/л. У наявності також дизель за 53 грн/л.

Ціни в Черкаській області
Ціни в Черкаській області / Фото: скріншот

Інший автор у Черкасах розвозить А-95 в каністрах за умови переливу одразу в машину покупця чи в інші каністри. Переконує, що пальне із місцевої заправки "Перон", а сам хоче перейти на електроавтомобіль. За його словами, вартість бензину в Черкасах становить 61 грн/л. Тому потенційному покупцеві доведеться заплатити, ймовірно, ще більше.

Ціни в Черкасах
Ціни в Черкасах / Фото: скріншот

Водночас у столиці збувають бензин А-95 не менше, ніж за 62 грн/л. Автор переконує у якості продукції та що водіям не доведеться стояти в чергах, як на заправках.

Ціни в Києві
Ціни в Києві / Фото: скріншот

У Дарницькому районі "з рук" продають популярний бензин Pulls 95 і Pulls Diesel, які зазвичай реалізують в мережі OKKO, і талони з цих же АЗС. Замовити поза чергами пальне коштує дорожче, ніж на заправці – 68 грн за літр бензину і 73 грн за літр дизелю. Одній людині збувають не менше 40 літрів за раз.

Ціни в Києві
Ціни в Києві / Фото: скріншот

Дехто з інтернет-підприємців прикривається і не менш популярною мережею БРСМ-Нафта. У Броварах продають бензин А-92 нібито з цих заправок за ціною 65 грн/л, тоді як безпосередньо на АЗС ціна становить 49,99 грн/л.

Ціни в Броварах
Ціни в Броварах / Фото: скріншот

Зміни в ЄС

У Європі планують запровадити спеціальні правила, якими визнаватимуть українські водійські права. Це допоможе як громадянам України, що змушені були виїхати за кордон, так і транспортним компаніям.

Питання визнання українських водійських прав обговорюють на рівні всього Євросоюзу. Акцентують на тому, що для українських переселенців повторне проходження екзамену спричинить значні втрати та перешкоди, наприклад, у вигляді мовного бар'єра.

З іншого боку, українці потребують, щоб їм надали можливість керувати авто законно – багатьом це потрібно для отримання роботи. У Німеччині з водійськими правами своєї країни можна водити авто лише до шести місяців, а тоді треба отримати місцеве посвідчення.

"Сьогодні" раніше писали, що в кількох країнах ЄС із червня скасували можливість безоплатного проїзду для українців у громадському транспорті. Водночас експерти переконані, що створення національної мережі АЗС в Україні не допоможе знизити високі ціни на пальне.

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