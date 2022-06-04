Українських водіїв в ЄС чекають зміни: до чого варто готуватися

Зміни покликані допомогти українським переселенцям і транспортним компаніям

Багатьом біженцям потрібні водійські права для отримання роботи в ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Єврокомісія планує ухвалити спеціальні правила для загальноєвропейського визнання українських водійських прав. Такі зміни допоможуть як українським біженцям, так і транспортним компаніям.

Про це йдеться у відповіді німецького уряду на запитання депутатки Клари Бюнгер, повідомляє Spiegel.

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Питання визнання українських водійських прав обговорюють на рівні всього Євросоюзу. Натомість Бюнгер уточнила на прикладі Німеччини, що для тих же переселенців з України новий іспит з водіння спричинить значні втрати, потребуватиме часу і матиме перешкоди, зокрема, у вигляді мовного бар’єру.

Однак українські переселенці потребують можливості керувати авто на законному рівні, багатьом це потрібно для отримання роботи.

Нагадаємо, що наразі іноземцям, які проживають в Німеччині та приїжджають з країн, що не входять до ЄС, зазвичай дозволяється керувати автомобілем протягом шести місяців з водійськими правами своєї країни. Після цього потрібне водійське посвідчення, видане в Німеччині.

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Безкоштовного проїзду для українців більше не буде

З 1 червня п’ять країн ЄС вирішили скасувати безплатний проїзд.

Зміни стосуються громадського транспорту в Польщі, Болгарії, Чехії, Швейцарії та Німеччині. Українцям пропонують компромісний варіант – купувати квитки зі знижкою.

Наприклад, у Чехії проїзд у будь-якому виді транспорту тарифікуватиметься на рівні 7 євро (приблизно 222,92 грн). У Німеччині купити квиток на будь-який громадський транспорт і регіональні поїзди можна буде за 9 євро (285,88 грн).

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У Польщі збережуть безплатний проїзд на деяких маршрутах. Це міста на східних прикордонних територіях:

Дорогуськ;

Хелм;

Грубешів;

Люблін;

Загуж;

Перемишль;

Жешув;

Ярослав.

Водночас у більшості країн ЄС право безплатного проїзду для українців на підставі паспорта чи "нульового" квитка зберігається.

Раніше ми розповідали, які марки автомобілів українці масово завозять в Україну з Європи. Також ми писали, яку міжнародну допомогу можуть отримати українці.