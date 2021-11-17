В Японии испытали сверхскоростной поезд без машиниста

В Японии 17 ноября компания East Japan Railway Company испытала беспилотный скоростной поезд.
Об этом сообщает Kyodo News.
Тестовый запуск поезда серии Е7 из 12 вагонов провели на скорости 110 километров в час на 5-километровом участке. Он управлялся в автоматическом режиме, но на случай непредвиденных ситуаций в кабине находился машинист.
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Поезд успешно прошел все испытания, хотя и остановился в 8 сантиметрах от назначенного места. Но, по данным специалистов, допустимая погрешность составляет 50 сантиметров.
Отметим, что East Japan Railway Company планирует в будущем использовать безпилотные скоростные без машинистов. Поскольку в стране не хватает рабочей силы.
Ранее мы сообщали, что Украина и Польша собираются запустить сверхскоростные поезда между Киевом и Варшавой. Это будет совместный проект "Укрзализныци" и польской стороны.
Также "Укрзализныця" возобновила международные рейсы в пять европейских стран.