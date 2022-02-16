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В Украине подорожало мясо: сколько стоит 1 кг свинины, говядины и курятины

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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16 февраля, 14:08
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Цены на свинину сильно отстают в росте на другие виды мяса
Цены на мясо в Украине: что изменилось
Цены на мясо в Украине: что изменилось / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине с начала 2022 года началось подорожание мяса. Так, цены на охлажденную свинину в январе были в среднем на 7,7% выше, чем год назад, при этом говядина подорожала на 31%, а куриная тушка и филе – на 28% и 30,5% соответственно.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

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Как еще виды мяса подорожали:

  • говядина – на 31% ( 195,6 грн/кг)
  • куриная тушка – на 28% (73,5 грн/кг)
  • куриное филе – на 30% (122,65 грн/кг)
  • стейк и свиная корейка – на 10-11% (151 и 164 грн/кг);
  • тазобедренная часть и ошеек – на 3,5% (116,5 и 147,9 грн/кг).

Аналитики отмечают, что свинина подорожа из-заглобальных инфляционных процессов и повышения цен на живца в начале 2022 года.

Так, цена закупки живых животных в январе 2022 года была в среднем на уровне 47 грн/кг. При этом такой уровень не покрывает стремительного подорожания энергоносителей и дальнейшего роста стоимости кормовых ингредиентов.

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А значит, производители свинины продолжают работать на грани рентабельности или даже в убыток.

Что с остальными продуктами?

В первый месяц 2022 года в Украине стремительно дорожали крупы. К примеру, за один килограмм гречки сейчас просят чуть больше 50 гривен. По сравнению с декабрем 2021 года, рис, пшено и гречка прибавили в цене на 3-4 грн.

  • пшено – 21,67 грн/кг;
  • рис длинный – 41,90 грн/кг;
  • рис круглый – 35,20 грн/кг;
  • гречка – 50,85 грн/кг.

Дешевле только пропаренный рис: 35,68 грн до 35,23 грн.

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Ранее мы рассказывали, что украинцы в скором времени могут столкнуться с дефицитом популярного продукта и объясняли почему так происходит.

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Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

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