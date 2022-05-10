Более 6 тыс. грн на "ровном месте": за что украинцам грозят немаленькие штрафы

Рассказываем, за что еще в Верховной Раде хотят начать штрафовать украинцев

Украинцев будут задерживать за ношение военной формы / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине за незаконное ношение военной формы будут наказывать более серьезными штрафами.

Законопроект с соответствующими изменениями сейчас обрабатывается в комитете Верховной Рады.

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Итак, за одевание формы со знаками отличия можно получить штраф в размере 200-300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 3400 до 5100 грн.

Если вас задержат на повторном нарушении, штраф будет уже от 300 до 400 минимумов, что составляет от 5117 грн до 6800 грн. Штраф в этом случае может быть заменен общественными работами от 30 до 40 суток.

Также нардепы хотят ввести наказания за ношение униформы полиции и сотрудников других правоохранительных органов без разрешения на это.

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Штрафы в Германии

Украинцы в Германии могут по незнанию расстаться с крупными суммами денег, потому что штрафуют в этой стране за многие вещи, на которые в Украине смотрят сквозь пальцы.

Например, если вы пойдете выгуливать свою собаку и не возьмете с собой специальный мешочек для того, чтобы убрать за ней, вам грозит штраф от 35 до 250 евро (от 1139 грн до 8141 грн).

За отсутствие фар на велосипеде можно получить штраф от 20 до 35 евро (от 651 грн до 1139 грн), а за кормление голубей заплатить придется до 5000 евро.

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Детальнее о штрафах в этой стране смотрите в нашем материале, а также читайте, какое наказание временно отменили для украинских водителей.