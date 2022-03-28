Штрафы более 200 тыс. грн: за что "тормозят" на польских дорогах

Рассказываем, на что нужно обратить внимание украинским водителям в Польше, чтобы не иметь проблем

Чего категорически нельзя делать на польских дорогах / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Польше действуют достаточно строгие правила дорожного движения, а штрафы могут достигать 30 тысяч злотых (6,5 тыс. евро).

"Сегодня" рассказывают, за что часто штрафуют водителей в Польше, чтобы вам не пришлось отдавать огромные деньги за штраф и иметь проблемы с законом.

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Итак, штраф не менее 3 тыс. злотых можно получить, если не пропустить пешехода на пешеходном переходе, а минимальный штраф за превышение скорости более чем на 30 км в час составляет 800 злотых.

Такие жесткие правила для водителей вступили в силу только в этом году, передает польский портал rp.pl.

Итак, расценки за превышение скорости такие:

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до 10 км/ч – 50 зл.,

от 11 до 15 км/ч – 100 зл.,

от 16 до 20 км/ч – 200 зл.,

от 21 до 25 км/ч – 300 зл.,

от 26 до 30 км/ч – 400 зл.,

от 31 до 40 км/ч – 800 зл. (1600 злотых в случае повторного нарушения),

от 41 до 50 км/ч – 1000 зл. (2 тыс. злотых в случае повторного нарушения),

от 51 до 60 км/ч – 1500 зл. (3 тыс. злотых в случае повторного нарушения),

от 61 до 70 км/ч – 2000 зл. (4 тыс. злотых в случае повторного нарушения),

71 км/ч – 2500 зл. (5 тыс. злотых в случае повторного нарушения).

Штраф в 1000 злотых можно получить за неправильный обгон автомобилем, а также езду без прав.

За столкновение, при котором кто то получил легкие травмы штраф составит уже 1,5 тыс. злотых. Такую же сумму придется заплатить за обгон на пешеходном переходе.

Штрафы от 2 до 3 тысяч злотых

Такие суммы можно получить за нарушение на железнодорожных переездах и обгон на запрещенном участке, если прежде водитель уже привлекался за подобное нарушение в течении двух лет.

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2,5 тыс. злотых составит штраф за управление транспортом в нетрезвом виде (однако только если алкоголя в крови будет от 0,2 до 0,5 промилле), а если пьяный за рулем создаст угрозу безопасности на дороге, штраф составит уже 3 тыс. злотых.

Самые высокие штрафы

Штрафы до 30 тысяч злотых, что составляет более 200 тыс. грн и около 6,5 тыс. евро можно получить за нарушение, которые будет рассматриваться уже в суде. К таким нарушениям на дороге относятся:

вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,

если водитель не остановится для проверки на дороге,

неоказание помощи пострадавшему в аварии,

не указание нарушителя, который управлял транспортом при совершении нарушения.

Штрафы, хоть и не такие большие, можно получить даже за такие мелочи, как телефонный разговор за рулем (200 злотых), а также если вы забудете пристегнуться.

Не игнорируйте сигналы светофора, поскольку за это можно получить штраф в 500 злотых.

"Сегодня" также рассказывали, как украинцам устроится на работу в Польше и писали, как беженцам получить от польского правительства ежемесячную помощь в размере 500 злотых.