Зима близко. "Нафтогаз" выполнил план по запасам газа на случай холодов

В НАК рассчитывают, что частные собственники газа в подземных хранилищах Украины не вывезут накопленное топливо за границу

Украина активно готовится к зиме / Фото: AFP, Shutterstock

"Нафтогаз Украины" выполнил план по формированию запасов газа на отопительный период 2021-2022 годов. Украина должна была накопить в подземных хранилищах (ПХГ) не менее 17 млрд кубометров голубого топлива, и именно такого объема запасы газа достигли к 1 августа.

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Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Впрочем, 3,9 млрд кубометров находятся в ПХГ в режиме "таможенный склад" и принадлежат иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

"Мы рассчитываем, что при нормальных условиях функционирования рынка частные компании будут реализовывать объемы газа, которые они хранят в подземных хранилищах, в Украине, а не вывозить за границу. Со своей стороны компания продолжает импортировать газ и закачивать его в хранилища. По нашим внутренним планам, объемы должны быть еще больше", – заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Высокие цены не остановят закачку газа

Импорт газа для формирования запасов на зиму в этом году начался поздно – в конце июня, на 50 дней позже, чем в прошлом году. Это связано с подорожанием газа на европейских рынках в мае. Биржевые цены на газ в Европе взлетели до рекорда за 13 лет – до более чем 450 долларов за тысячу кубометров.

В этой ситуации замешан российский "Газпром". Компания искусственно создает дефицит газа на европейском рынке, ограничивая объемы поставок. По мнению специалистов, таким образом Россия пытается "выбить" у ЕС выгодные условия запуска газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины.

По плану Кабинета министров Украины и "Нафтогаза", в 2021 году в хранилища закачают 19-20 млрд кубометров газа . Такой объем топлива нужен, чтобы комфортно пережить следующую зиму. При этом в прошлый отопительный сезон Украина вошла с рекордными запасами в 28,5 млрд кубометров.

. Такой объем топлива нужен, чтобы комфортно пережить следующую зиму. При этом в прошлый отопительный сезон Украина вошла с рекордными запасами в 28,5 млрд кубометров. Преимущественно пиковые закачки газа происходят в августе-сентябре, ближе к началу отопительного сезона. Поэтому у "Нафтогаза" есть все шансы выполнить план-максимум.

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Напомним, Украина по-прежнему не рассматривает вариант закупки российского газа. Принципиальная позиция "Нафтогаза" в целом заключается в том, что страна должна начать экспортировать газ, а не импортировать его.

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Тем временем "Газпром" снова отказался покупать мощности для транзита газа через Украину.

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