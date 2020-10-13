В Европе взялись за права и зарплаты заробитчан: что предлагают (видео)

Зарплаты должны соответствовать стандартам страны, а работников должны оповещать о правах и обязанностях на родном языке

Справедливых зарплат для сезонных работников требуют в Совете Евросоюза. Как стало известно новостям "Сегодня", работодателям европейских государств рекомендовали платить сезонным работникам по стандартам страны, в которой они работают. Кроме того, уведомлять работников об их правах и обязанностях на родном или понятном языке. Решение приняли, чтобы улучшить условия труда и проживания работников. Также Совет ЕС предлагает разработать единые правила, по которым будут действовать все агентства по трудоустройству на сезонные работы.

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Ранее сообщалось, что Украина теряет деньги заробитчан. Объемы денежных переводов из-за границы в Украину от трудовых мигрантов в августе 2020 года снова сократились. Падение составило 11,09% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

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Напомним, в июле-2020 заробитчане перевели в Украину 922 млн долларов.

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