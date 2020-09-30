Украина теряет деньги заробитчан: как сократился объем переводов

Трудовые мигранты пересылают деньги на родину через банки и наличными

Объемы денежных переводов из-за границы в Украину от трудовых мигрантов в августе 2020 года снова сократились. Падение составило 11,09% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. В целом заробитчане прислали домой за август 906 млн долларов.

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Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Национального банка Украины (НБУ). В статистике учитывались как официальные (банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения), так и неформальные (передача наличных) каналы поступления денег.

С начала 2020 года объем денежных переводов упал на 6,4%. Переводы из-за границы являются одним из важных источников поступления валюты в Украину.

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В целом за первые восемь месяцев через банки в Украину перевели 2,5 млрд долларов. Это на 1,28 млрд долларов меньше чем в тот же период 2019 года (3,78 млрд долларов).

Напомним, в июле-2020 заробитчане перевели в Украину 922 млн долларов. Этот показатель на 13,5% ниже, чем годом ранее.

По оценкам правительства, за время жесткого карантина в Украину вернулись 2,2 млн заробитчан. О том, в каких сферах они могут найти работу на родине, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Кроме того, ранее сообщалось, что с украинцев запретят брать деньги за поиск работы за границей. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Поводом для его разработки стало то, что часто мошенники под видом агентств по трудоустройству берут 300-600 евро и отправляют человека в несуществующую компанию за границей, а то и вовсе исчезают.

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