Таиланд полностью отказывается от массового туризма. Отдых подорожает на 30%

Власти королевства начнут воплощать свой план уже в 2021 году

В популярном среди украинских туристов Таиланде планируют отказаться от массового туризма. Вместо этого власти страны хотят повысить расходы каждого отдыхающего на 30%.

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Такой план обновления туристической отрасли после коронакризиса представило таиландское Управление по делам туризма (TAT), пишет Bangkok Post.

Там уверены, что время сконцентрировать усилия на доходах от туризма назрела еще до пандемии. В 2019 году средний доход от одного иностранного туриста составлял 1 550 долларов. Это на 100 долларов меньше, чем в предшествующие годы.

Цель ТАТ – поднять показатель до 2 000 долларов в 2021-2022 годах. Количество туристов при этом должно уменьшиться с 40 млн в 2019 году до 8 млн в 2021-2022 годах.

"Массового туризма больше не будет. Когда эта индустрия снова встанет на ноги, Таиланд не должен будет больше рассматриваться, как небезопасное, но сексуальное направление", – сказал глава ТАТ Ютасак Супасорн.

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Он подчеркнул, что пандемия будет влиять на туристические потоки еще несколько лет, даже если начнется массовая вакцинация. Поэтому туристической отрасли нужно сконцентрироваться на качестве и доходности туризма, не стараясь угнаться за цифрами предкризисных лет.

Напомним, в октябре власти Таиланда "приоткрыли" границы для туристов – за месяц страну посетили около тысячи иностранцев по долгосрочным STV-визам. Для ее получения перед вылетом необходимо предоставить ПЦР-тест на коронавирус, справку о здоровье, а при прилету провести 14 дней на карантине.

А о том, как Пхукет переживает отсутствие туристов, вы можете узнать в цикле материалов "Жизнь во время эпидемии" на сайте "Сегодня".

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